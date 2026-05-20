Περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο καναδικά δολάρια θα διαθέσει ο Καναδάς για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτό το καλοκαίρι. Σύμφωνα με έκθεση της κοινοβουλευτικής υπηρεσίας προϋπολογισμού το ποσό μεταφράζεται σε 625 εκατ. ευρώ και αν διαιρεθεί με το 13 που είναι ο αριθμός των αγώνων που θα διεξαχθούν στη χώρα, το κάθε παιχνίδι θα κοστίσει περίπου 51,2 εκατομμύρια ευρώ!

Η Parliamentary Budget Officer της χώρας επισημαίνει πως το ποσό αυτό βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με προηγούμενες δημόσιες δαπάνες για διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Τορόντο και το Βανκούβερ κατά τη διάρκεια του τουρνουά, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, με τον Καναδά να συνδιοργανώνει τη διοργάνωση μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Από το συνολικό κόστος των 1,066 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα καλύψει 473 εκατομμύρια, ενώ τα υπόλοιπα 593 εκατομμύρια θα προέλθουν από άλλες βαθμίδες της κυβέρνησης.

Μέχρι τον Απρίλιο, η πόλη του Τορόντο σχεδίαζε να διαθέσει 380 εκατομμύρια καναδικά δολάρια για τη φιλοξενία έξι αγώνων. Παράλληλα, η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας είχε προγραμματίσει δαπάνη 578 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων για τη διεξαγωγή επτά αγώνων στο Βανκούβερ.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης τον Απρίλιο ότι θα διαθέσει έως και 145 εκατομμύρια καναδικά δολάρια για τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Ο Καναδάς θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη στο Τορόντο, στις 12 Ιουνίου.