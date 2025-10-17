Ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Άγγελος Ποστέκογλου, υπερασπίστηκε την παρουσία του στον πάγκο της αγγλικής ομάδας, επιμένοντας ότι η υπομονή θα ανταμειφθεί με τίτλους, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στις προηγούμενες ομάδες του.

Ο -γεννημένος στην Αθήνα στις 27/8/1965 και μεγαλωμένος στην Αυστραλία από πέντε ετών- προπονητής της Φόρεστ, που βρίσκεται υπό πίεση, έχει κάνει ένα κακό ο ξεκίνημα από τότε που αντικατέστησε τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο τον περασμένο μήνα, χωρίς νίκη σε επτά αγώνες και να έχει καταρρεύσει από την πέμπτη στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.

Αλλά ο Ποστέκογλου, μιλώντας εκτενώς για την κατάστασή του, απέρριψε την αφήγηση ότι είναι ένας «αποτυχημένος προπονητής»:

«Από την δική μου οπτική γωνία, απλά δεν το νομίζω. Αν το δεις μέσα από το πρίσμα ότι είμαι ένας αποτυχημένος προπονητής που είναι τυχερός που παίρνει αυτή τη δουλειά, τότε φαίνεται ότι αυτός ο προπονητής βρίσκεται υπό πίεση. Υπάρχει μια εναλλακτική ιστορία», δήλωσε (17/10) ο Ποστέκογλου στους δημοσιογράφους.

«Ήρθα στην Premier League πριν από δύο χρόνια, ανέλαβα την Τότεναμ. Ο πρόεδρος μου είπε ότι αυτός ο σύλλογος πρέπει να κερδίσει ένα τρόπαιο. “Προσπαθήσαμε να φέρουμε νικητές, τον Ζοζέ (Μουρίνιο) και τον Αντόνιο (Κόντε), δεν λειτούργησε, χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό”. Ήμουν λίγο προσβεβλημένος, βλέπω τον εαυτό μου ως νικητή… Τερματίσαμε πέμπτοι στην πρώτη μου χρονιά. Αλλά με κάποιο τρόπο αυτή η χρονιά έχει εξαφανιστεί από τα βιβλία των ρεκόρ».

Και συνέχισε: «Κερδίσαμε ένα τρόπαιο, ξεφορτωθήκαμε την ετικέτα του να είσαι χαμένος. Είναι το ποδόσφαιρο του Champions League που φέρνει κάποιες ανταμοιβές, την ευκαιρία να φέρεις καλύτερους παίκτες. Αλλά το μόνο που έχω ακούσει από τότε που τελείωσα στην Τότεναμ είναι ότι τερματίσαμε 17οι πέρυσι», πρόσθεσε.

«Αν το δείτε αυτό, τότε ναι, είμαι ένας αποτυχημένος προπονητής. Ίσως είμαι ένας προπονητής που αν μου δώσετε χρόνο, η ιστορία τελειώσει το ίδιο – σε όλους τους προηγούμενους συλλόγους μου – με ένα τρόπαιο.

Προσπαθώ να αλλάξω τον τρόπο που παίζουμε. Οι παίκτες προσαρμόζονται, αλλά σίγουρα υπάρχει ασυνέπεια εκεί. Αλλά κάποιοι θα κοιτάξουν τα ζιζάνια, εγώ θα κοιτάξω τι φυτρώνει».

Ο Άγγελος Ποστέκογλου είπε ότι θα υπάρχει πάντα πίεση, ακόμα κι αν κερδίσει το αύριο (18/10) πρώτο του παιχνίδι στη Φόρεστ, όταν θα υποδεχθούν την Τσέλσι:

«Υπάρχει διαφορά μεταξύ της πίεσης και του να λες ότι κάποιος πρέπει να χάσει τη δουλειά του μετά από πέντε εβδομάδες. Θέλω να πω, μόλις βρήκα ένα διαμέρισμα για να μετακομίσω, κάτι που μπορεί να είναι μια κακή απόφαση εκ μέρους μου. Έπρεπε να είχα μείνει σε προσωρινές θέσεις. Τόσο νωρίς είναι. Οπότε υπάρχει διαφορά.

Η πίεση είναι εκεί, είναι πάντα εκεί. Η πίεση είναι μέρος της διαχείρισης σε αυτό το επίπεδο και όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματά μας. Και αυτή τη στιγμή, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι δεν κάνω καλή δουλειά».

Κλείνοντας επαίνεσε την αντίδραση των παικτών του κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας του: «Και πάλι, είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να προσπαθήσουμε να απομονώσουμε τους παίκτες. Όπως είπα, ήταν εξαιρετικοί από τότε που ήρθα. Αλλά υποθέτω ότι όλα αυτά δεν είναι χρήσιμα. Είμαι σίγουρος ότι διαβάζουν τα ίδια πράγματα που διαβάζουν όλοι οι άλλοι».

Χ.Α

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ