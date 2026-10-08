Η συζήτηση για την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής ομάδας της Πορτογαλία, την παραμονή του αγώνα με την Δανία στην Κοπεγχάγη, συνεχίζεται.

Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας κινείται για την αποκατάσταση των σχέσεων με τον σούπερ σταρ, την ώρα που ο Ρονάλντο επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Νασρ.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου, τεχνικός της ομάδας από το Ριάντ, δήλωσε πως ο διάσημος επιθετικός είναι σε καλή κατάσταση και έτοιμος να παίξει: «Ο Κριστιάνο επέστρεψε σε καλή κατάσταση, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Είναι έτοιμος για να παίξει και να βοηθήσει την ομάδα», ανέφερε ο Αυστραλός τεχνικός.