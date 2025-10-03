Ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν αιφνιδιάστηκε από τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων της Νότιγχαμ Φόρεστ, οι οποίοι ζήτησαν την απόλυσή του μετά την εντός έδρας ήττα με 3-2 από τη Μίντιλαντ για το Europa League. Ο Αυστραλός τεχνικός, που αντικατέστησε τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο τον περασμένο μήνα, μετράει έξι αγώνες χωρίς νίκη στην αρχή της θητείας του, κάτι που δεν είχε συμβεί σε μόνιμο προπονητή της Φόρεστ εδώ και 100 χρόνια.

«Άκουσα την άποψή τους και έχουν κάθε δικαίωμα να την εκφράσουν. Τίποτα δεν με εκπλήσσει στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι το κλίμα πλέον», δήλωσε ο Ποστέκογλου. «Η ευθύνη μου είναι να βεβαιωθώ ότι θα φέρουμε νίκες σε αυτό το κλαμπ και θα το προχωρήσουμε. Θα προτιμούσα οι άνθρωποι να είναι πιο αισιόδοξοι για όσα κάνω, αλλά μπορώ να το αλλάξω μόνο κερδίζοντας παιχνίδια».

Παρά τη δύσκολη εκκίνηση, ο 60χρονος πρώην τεχνικός της Τότεναμ υπογράμμισε: «Πιστεύω πραγματικά στη διαδικασία που ακολουθούμε και δεν θεωρώ ότι απέχουμε πολύ από το να γίνουμε η ομάδα που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση και να πάρει τα αποτελέσματα».

Κλείνοντας, αναγνώρισε το κλίμα που επικρατεί: «Ξέρω ότι η διάθεση γύρω από το κλαμπ δεν είναι καλή και καταλαβαίνω τη στάση του κόσμου, ειδικά απέναντί μου. Δεν είναι όμως άγνωστο έδαφος για μένα. Πιστεύω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο».

Η Φόρεστ βρίσκεται στη 17η θέση της Premier League με πέντε βαθμούς σε έξι αγωνιστικές, ενώ το πρόγραμμα του Οκτωβρίου περιλαμβάνει αναμετρήσεις με Νιούκαστλ (εκτός), Τσέλσι (εντός) και Μπόρνμουθ (εκτός).