Συνέντευξη στο podcast «The Overlap» παραχώρησε ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος δήλωσε ότι η πρώην ομάδα του, Τότεναμ, «δεν είναι μεγάλος σύλλογος»! Όπως εξήγησε το συμπέρασμά του απορρέει από τα οικονομικά δεδομένα σε σχέση με τον ανταγωνισμό της Premier League.

«Έχουν χτίσει ένα απίστευτο στάδιο και προπονητικό κέντρο, αλλά όταν κοιτάς τις δαπάνες τους, και ειδικά τη μισθολογική τους δομή, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι μεγάλος σύλλογος», δήλωσε ο -γεννημένος στην Αθήνα στις 27/8/1965 και μεγαλωμένος στην Αυστραλία από πέντε ετών- Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος ανέλαβε την Τότεναμ το 2023 και απολύθηκε δύο χρόνια αργότερα.

«Το συνειδητοποίησα αυτό όταν προσπαθήσαμε να υπογράψουμε παίκτες όπως ο Πέδρο Νέτο, ο Μπράιαν Μπέουμο, ο Αντουάν Σεμένιο και ο Μαρκ Γκουέχι το καλοκαίρι του 2024, επειδή δεν ήμασταν σε θέση να κάνουμε κίνηση για αυτούς τους παίκτες», είπε και πρόσθεσε:

«Έχω την εντύπωση ότι η Τότεναμ, ως οργανισμός, διατρανώνει: “Είμαστε ένας από τους μεγάλους συλλόγους”, και στην πραγματικότητα, δεν νομίζω ότι είναι».

Ο Ποστέκογλου οδήγησε την Τότεναμ στην πέμπτη θέση στην Premier League στην πρώτη του σεζόν.

Η δεύτερη σεζόν του ολοκληρώθηκε με έναν τίτλο Europa League, τον πρώτο του συλλόγου του Λονδίνου μετά από δεκαεπτά χρόνια, και μια καταστροφική δέκατη έβδομη θέση στην Premier League, η οποία οδήγησε στην απόλυσή του.

«Όταν φτάνεις στον σύλλογο, βλέπεις παντού “Το να τολμάς είναι να κάνεις” (σ.σ. μότο της Τότεναμ). Το μότο του συλλόγου είναι “το να τολμάς είναι να κάνεις”, αλλά οι πράξεις τους είναι ακριβώς το αντίθετο», σημείωσε, επισημαίνοντας την έλλειψη «ανάληψης ρίσκου» στη στρατηγική του συλλόγου.

H συνέντευξη μεταδόθηκε την επόμενη μέρα από την απόλυση του Τόμας Φρανκ, του προκατόχου του, ο οποίος ανέλαβε τους «σπερς» τον Ιούνιο του 2025 και έφυγε οκτώ μήνες.

«Η Τότεναμ είναι ένας περίεργος σύλλογος. Έκαναν μια σημαντική στροφή στο τέλος της περασμένης χρονιάς, όχι μόνο με την αποχώρησή μου, αλλά και με αυτήν του Ντάνιελ Λίβι (του εκτελεστικού προέδρου), η οποία δημιούργησε μια ατμόσφαιρα αβεβαιότητας. Αν κάνεις τέτοιες αλλαγές, πρέπει να καταλάβεις ότι θα υπάρξει κάποια αστάθεια. Ήξερε ο Τόμας σε τι έμπλεκε; Δεν ξέρω».