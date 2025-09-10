Τις πρώτες δηλώσεις του ως νέος τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε ο Άγγελος Ποστέκογλου στην επίσημη ιστοσελίδα της αγγλικής ομάδας, τονίζοντας πως θέλει να δημιουργήσει ένα σύνολο που θα έχει απόλυτα επιθετική φιλοσοφία.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε επίσης πως βρήκε στη Νότιγχαμ μία ομάδα με νοοτροπία νικητή και πάνω σ’ αυτό θέλει να επενδύσει ακόμη περισσότερο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Άγγελου Ποστέκογλου:

«Μου αρέσει να κερδίζω. Μου αρέσει να κερδίζω πράγματα, αυτό έχω κάνει. Θέλω τους οπαδούς να είναι ενθουσιασμένοι όταν θα παρακολουθούν την ομάδα να αγωνίζεται. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη μία νοοτροπία ενότητας εντός της ομάδας, όπου ο ένας δουλεύει σκληρά για τον άλλο. Και θέλω να πατήσουμε πάνω σε αυτό.

Από τη δική μου πλευρά, αυτό που θέλω να κάνω είναι να εισάγω και να εμφυσήσω τις δικές μου ιδέες. Δεν είναι μυστικό ότι λατρεύω να βλέπω τις ομάδες μου να επιτίθενται. Λατρεύω οι ομάδες μου να σκοράρουν γκολ. Αυτό μερικές φορές παρερμηνεύεται ότι παίζουμε με έναν τρόπο. Όμως ο τρόπος που θέλω από τις ομάδες μου να παίζουν με αυτό τον τρόπο είναι επειδή αγαπώ να κερδίζω. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνω εδώ».