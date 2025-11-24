Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία, προσθέτοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό επίτευγμα στη μυθική καριέρα του.

Στην εκτός έδρας νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 4-0 απέναντι στο Σινσινάτι (24/11), ο 38χρονος Αργεντινός αστέρας είχε ένα γκολ και τρεις ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του Χαβιέ Μασεράνο στον τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας του MLS.

Σύμφωνα με την «O Globo», με αυτές τις τρεις τελικές πάσες έφτασε τις 404 συνολικά στη σπουδαία καριέρα του, αριθμός που τον φέρνει πλέον ισόπαλο με τον θρυλικό Φέρεντς Πούσκας στην κορυφή της σχετικής λίστας στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Τα δεδομένα της Opta δείχνουν πως ο Μέσι μετρά πλέον 896 τέρματα σε 1.135 εμφανίσεις, φτάνοντας τις 1.300 συνολικές συμμετοχές σε γκολ – μια στατιστική απλά ασύλληπτη.

Η Ίντερ Μαϊάμι ετοιμάζεται τώρα να κοντραριστεί με τη Νέα Υόρκη Σίτι στον τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας, με φόντο μια θέση στον μεγάλο τελικό του MLS Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια της Δύσης.

Τέλος, ο Μέσι ολοκλήρωσε τη regular season κατακτώντας το Χρυσό Παπούτσι, χάρη στα 29 γκολ και τις 13 ασίστ του σε 28 αναμετρήσεις.