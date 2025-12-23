Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του διάσημου Ρώσου σκακιστή, Γκάρι Κασπάροφ εξέδωσε την Τρίτη το Περιφερειακό Δικαστήριο Ζαμοσκβορέτσκι στη Μόσχα.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, τα οποία επικαλούνται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Ρώσος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού κατηγορείται ότι είναι ξένος πράκτορας και υποστηρίζει την τρομοκρατία.

Όπως επισημαίνεται το ένταλμα εις βάρος του Κασπάροφ θα τεθεί σε ισχύ στις 26 Δεκεμβρίου.

Πάντως, ο διάσημος σκακιστής, ο οποίος περιλαμβάνεται επίσης στο μητρώο τρομοκρατών και εξτρεμιστών, θεωρείται απίθανο να συλληφθεί σε ρωσικό έδαφος, καθώς ζει αυτοεξόριστος στη Νέα Υόρκη.