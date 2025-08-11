Είναι πλέον επίσημο: η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία έδωσε σήμερα (11/8) το πράσινο φως ο αγώνας Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα να διεξαχθεί στο Μαϊάμι στις 20 Δεκεμβρίου.

«Στη συνεδρίασή του στις 11 Αυγούστου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της RFEF πληροφορήθηκε το αίτημα της Βιγιαρεάλ και της Μπαρτσελόνα να διεξαχθεί ο αγώνας της 17ης αγωνιστικής της Πρώτης Κατηγορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε η RFEF.

Μετά την παραλαβή και την εξέταση της τεκμηρίωσης και μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, η RFEF θα υποβάλει αίτημα στην UEFA για την έναρξη των διαδικασιών για την επακόλουθη έγκριση από τη FIFA για τον αγώνα που θα διεξαχθεί στο «Hard Rock Stadium» στο Μαϊάμι στις 20 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεθνών Αγώνων της FIFA και τους εκτελεστικούς κανόνες που έχουν εγκριθεί από την RFEF.