Η Premier League αναμένεται να προχωρήσει σε μία τρομερή αλλαγή, η οποία θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο σε πολλές ομάδες.

Συγκεκριμένα, από το φθινόπωρο του 2026, οι διαφημίσεις που αφορούν στοιχηματικές εταιρίες θα εξαφανιστούν από το μπροστινό μέρος των φανελών, ένα μέτρο που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα μπορούσε να κοστίσει στη διοργάνωση περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι μια απόφαση που οι σύλλογοι έχουν ψηφίσει «εθελοντικά» από το 2023, σε απάντηση στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί τυχερών παιχνιδιών από τη βρετανική κυβέρνηση.

«Πιθανότατα θα είναι η μεγαλύτερη ανατροπή σε αυτόν τον κλάδο τα τελευταία είκοσι χρόνια, ουσιαστικά από τότε που οι εταιρείες στοιχημάτων άρχισαν να προωθούν τον εαυτό τους σε φανέλες», δήλωσε στο «Athletic» ο Τζο Γουίλιαμς, διευθυντής της εταιρείας χορηγίας αθλητικών προϊόντων WH Sports με έδρα το Λονδίνο.

Οι ομάδες της Premier League που επηρεάζονται

Αυτή τη στιγμή, 11 από τους 20 συλλόγους της Premier League εμφανίζουν στοιχηματικές εταιρίες στις φανέλες τους. Πρόκειται κυρίως για ομάδες εκτός του περίφημου «Big-6», όπως η Άστον Βίλα, η Έβερτον, η Γουέστ Χαμ και η Γουλβς.

Αυτοί οι σύλλογοι εξαρτώνται περισσότερο από τα έσοδα από αυτό το είδος χορηγίας και οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση έως και 50% των εσόδων από αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι σύλλογοι βρίσκονται σε καλή θέση για να διαχειριστούν αυτήν την αλλαγή.

«Οι σύλλογοι είναι σε καλή θέση για να αντιμετωπίσουν τη μετάβαση», λέει ο Τζορτζ Ίσερχουντ, διευθυντής παγκόσμιων συνεργασιών στο πρακτορείο Sportquake. Επενδυτές από τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των χρηματοοικονομικών, της αεροπορίας ή της πληροφορικής αναφέρονται ως πιθανοί αντικαταστάτες των εταιρειών στοιχημάτων, αλλά υπάρχει και ανάπτυξη σε τομείς όπως τα κρυπτονομίσματα, η τεχνητή νοημοσύνη ή ο τουρισμός.

Πηγή: The Athletic.FC