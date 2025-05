Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για την Έβερτον, καθώς στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, νίκησε τη Σαουθάμπτον με 2-0, παίζοντας το τελευταίο της ματς στο «Γκούντισον Παρκ», αφού από τη νέα σεζόν μετακομίζει και θα παίζει στο νέο της σπίτι.

Τα «ζαχαρωτά» νίκησαν εύκολα και οι φίλαθλοί τους, φορτισμένοι συναισθηματικά, αποχαιρέτισαν το γήπεδο, στο οποίο η αγαπημένη τους ομάδα αγωνίστηκε για 133 ολόκληρα χρόνια! Συνολικά έπαιξε στο γήπεδο αυτό 2.791 παιχνίδια και πέτυχε 5.372 γκολ, με τα δύο τελευταία να σημειώνει σήμερα ο Ιλιμάν Ντιάγι (6′ και 45′), γράφοντας κι αυτός τ’ όνομά του στο ιστορικό γεγονός για το συγκρότημα του Ντέιβιντ Μόιες.

Αξίζει να σημειωθεί πως και η συμπολίτισσά της στο αγγλικό λιμάνι -η μισητή για τους φίλους των «ζαχαρωτών»- Λίβερπουλ, έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του γηπέδου για την πόλη:

«Ένα ιστορικό γήπεδο, ένα μέρος που έχουμε παλέψει ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά και έχουμε σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλον. Με τα καλά, τα άσχημα, αλλά πολλές αναμνήσεις. Το τέλος μιας εποχής στο Γκούντισον Παρκ και η έναρξη μιας νέας», ανέφερε η πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Liverpool pay classy tribute to Everton ahead of Goodison Park finale – ‘stood with each other’#LFChttps://t.co/byBKCIuSXv

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) May 18, 2025