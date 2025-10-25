Η πολύ δυνατή εκκίνηση της Λιντς και τα δύο γκολ που σημείωσε στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο (3′ Άαρονσον, 15′ Ροντόν) ήταν αρκετά για να της χαρίσουν μία πάρα πολύ σημαντική νίκη επί της Γουέστ Χαμ με 2-1 στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής στην Premier League, «βυθίζοντας» ακόμη περισσότερο τα «σφυριά» στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Στο 90′ το γκολ του Φερνάντες διαμόρφωσε το τελικό 2-1, με τα «παγόνια» να διατηρούν στη συνέχεια ως το τέλος το προβάδισμά τους.

Δείτε ΕΔΩ τα καλύτερα στιγμιότυπα και τα γκολ της αναμέτρησης

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Λιντς-Γουέστ Χαμ 2-1 (3′ Άαρονσον, 15′ Ροντόν – 90′ Φερνάντες)

Τσέλσι-Σάντερλαντ 25/10

Νιούκαστλ-Φούλαμ 25/10

Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 25/10

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 25/10

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας 26/10

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 26/10

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 26/10

Γουλβς-Μπέρνλι 26/10

Έβερτον-Τότεναμ 26/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Άρσεναλ 19

Μάντσεστερ Σίτι 16

Μπόρνμουθ 15

Λίβερπουλ 15

Τσέλσι 14

Τότεναμ 14

Σάντερλαντ 14

Κρίσταλ Πάλας 13

Μάντσεστερ Γ. 13

Μπράιτον 12

Άστον Βίλα 12

Έβερτον 11

Λιντς 11 -9αγ.

Μπρέντφορντ 10

Νιούκαστλ 9

Φούλαμ 8

Μπέρνλι 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.

Γουλβς 2

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ