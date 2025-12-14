Η Άρσεναλ έπαιξε με την…φωτιά στο «Εμιρέιτς» απέναντι στην ουραγό και «καταδικασμένη» Γουλβς, αλλά τελικά δεν… κάηκε. Δύο αυτογκόλ των «λύκων», του Τζόνστον στο 70′ και του Μοσκέρα στο 90’+4 απέτρεψαν ένα μέγα κάζο για την πρωτοπόρο της Premier League, που επικράτησε τελικά με 2-1 και θα παραμείνει στο «ρετιρέ» μετά από 16 αγωνιστικές, άσχετα με το τι θα γίνει στα παιχνίδια που απομένουν για να πέσει η «αυλαία».

Οι «λύκοι», παρότι σε 16 ματς μετρούν 14 ήττες (με τη σημερινή) και δύο ισοπαλίες, δυσκόλεψαν αφάνταστα την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Είχαν, μάλιστα, δύο μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο για να προηγηθούν, αλλά τελικά αυτό δεν έγινε. Τη λύση στους «κανονιέρηδες» έδωσε ο Σάκα, ο οποίος με απευθείας κόρνερ στο 70ό λεπτό ανάγκασε τον γκολκίπερ της Γουλβς, Τζόνστον, να πετύχει το αυτογκόλ με το οποίο κρίθηκε το παιχνίδι. Κι, όμως, οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα, καθώς στο 90ό λεπτό έφτασαν στην ισοφάριση με την κεφαλιά του Αροκοντάρε.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι η ομάδα του Αρτέτα θα έχανε δύο υπεροπολύτιμους βαθμούς, ήρθε και πάλι ο Σάκα να βγάλει τη σέντρα και ο Μοσκέρα υπό την πίεση του Ζεσούς με κεφαλιά έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για να «γραφτεί» το τελικό 2-1 και να γλιτώσουν οι Λονδρέζοι από μία πολύ μεγάλη «γκέλα».

Νωρίτερα, η Φούλαμ δε συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες. «Καθάρισε» πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό σκορ με 3-2 την αναμέτρηση με την Μπέρνλι στο «Ταρφ Μουρ» και απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις επικίνδυνες θέσεις της βαθμολογίας.

Η επιστροφή του Μο Σαλάχ στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ, μετά την «θύελλα» που έφεραν στην ομάδα οι δηλώσεις του για τον προπονητή Αρνε Σλοτ, αλλά και τον τρόπο συμπεριφοράς του κλαμπ προς το πρόσωπό του, ήταν η μεγάλη είδηση του χθεσινού αγώνα με την Μπράιτον.

Οι «κόκκινοι» επιβλήθηκαν με 2-0 των «γλάρων» στο «Ανφιλντ», σε ματς που λίγο πριν το ημίωρο ανάγκασε τους οπαδούς των γηπεδούχων να σηκωθούν από τις θέσεις τους για να χειροκροτήσουν τον Αιγύπτιο σταρ, ο οποίος κλήθηκε από τον προπονητή του να περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντί του τραυματία, Γκόμες (είχε μείνει εκτός αποστολής με την Ίντερ στο Champions League).

Ο Σαλάχ ήταν αρκετά κινητικός, από δική του ασίστ (εκτέλεση κόρνερ) ήρθε το δεύτερο γκολ του Εκιτικέ, ήταν αρκετά ήρεμος και χωρίς περιττές ενέργειες είχε σημαντική συνεισφορά στο «τρίποντο». Ο Μπάμπης Κωστούλας πήρε την θέση του Ρούτερ στο 82′, χωρίς να μπορέσει να βοηθήσει την Μπράιτον στο μικρό χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε.

Την ίδια ώρα, με το ίδιο σκορ (2-0), στο Λονδίνο, η Τσέλσι «καθάριζε» το παιχνίδι με την Έβερτον από το πρώτο κιόλας 45λεπτο. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έφτασε σε μία άνετη επικράτηση, μετά από τρία ματς χωρίς νίκη (δύο ισιοπαλίες, μία ήττα).

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Τσέλσι-Έβερτον 2-0 (21′ Πάλμερ, 45’+1 Γκουστό)

Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0 (1′,60′ Εκιτικέ)

Μπέρνλι-Φούλαμ 2-3 (21′ Ουγκοτσούκβου, 86′ Σονε – 9′ Σμιθ-Ρόου, 31′ Μπάσεϊ, 58′ Γουίλσον)

Άρσεναλ-Γουλβς 2-1 (70′ αυτ. Τζόνστον, 90’+4 αυτ. Μοσκέρα – 90′ Αροκοντάρε)

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 14/12

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 14/12

Σάντερλαντ-Νιούκαστλ 14/12

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα 14/12

Μπρέντφορντ-Λιντς 14/12

Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Άρσεναλ 36 -16αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 31

Άστον Βίλα 30

Τσέλσι 28 -16αγ.

Κρίσταλ Πάλας 26

Λίβερπουλ 26 -16αγ.

Μάντσεστερ Γ. 25

Έβερτον 24 -16αγ.

Μπράιτον 23 -16αγ.

Σάντερλαντ 23

Τότεναμ 22

Νιούκαστλ 22

Φούλαμ 20 -16αγ.

Μπόρνμουθ 20

Μπρέντφορντ 19

Λιντς 15

Νότιγχαμ Φόρεστ 15

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 10 -16αγ.

Γουλβς 2 -16αγ.