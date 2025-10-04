Ένα πολύτιμο τρίποντο, που της επέτρεψε να ανέβει προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, κατέκτησε το Σάββατο η Τότεναμ στο «Έλαντ Ρόουντ».
Οι «σπερς» επικράτησαν με 2-1 σκορ της Λιντς, για την 7η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ , με τον Μοχάμεντ Κούντους να υπογράφει τη νίκη τους με ένα γκολ και μία ασίστ απέναντι στα «παγώνια».
Ο Μάθις Τελ έδωσε το προβάδισμα στους «Πετεινούς» στο 23ο λεπτό, πριν ο Νόα Οκαφόρ ισοφαρίσει 11 λεπτά αργότερα.
Με τη βροχή να έχει δυναμώσει στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κούντους εκμεταλλεύτηκε ένα αμυντικό λάθος και κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Καρλ Ντάρλοου, γράφοντας το τελικό 2-1 για την ομάδα του Τόμας Φρανκ.
Το αήττητο home run της Λιντς έληξε ύστερα από 23 αγώνες πρωταθλήματος, καθώς η Τότεναμ ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 14 βαθμούς, έναν βαθμό πίσω από τη Λίβερπουλ που επισκέπτεται την Τσέλσι αργότερα το Σάββατο.
Στον αντίποδα η Λιντς είναι 12η με οκτώ βαθμούς.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1
(78΄, 90΄+6 Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ – 70΄ Σεσενιόν)
Λιντς-Τότεναμ 1-2
(34΄ Οκαφόρ – 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους)
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 04/10
Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 04/10
Τσέλσι-Λίβερπουλ 04/10
Άστον Βίλα-Μπέρνλι 05/10
Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 05/10
Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 05/10
Γουλβς-Μπράιτον 05/10
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 05/10
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Λίβερπουλ 15
Τότεναμ 14 -7αγ.
Μπόρνμουθ 14 -7αγ.
Άρσεναλ 13
Κρίσταλ Πάλας 12
Σάντερλαντ 11
Μάντσεστερ Σίτι 10
Τσέλσι 8
Έβερτον 8
Μπράιτον 8
Φούλαμ 8 -7αγ.
Λιντς 8 -7αγ.
Μπρέντφορντ 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Νιούκαστλ 6
Άστον Βίλα 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Γουέστ Χαμ 4
Γουλβς 1