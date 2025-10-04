Ένα πολύτιμο τρίποντο, που της επέτρεψε να ανέβει προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, κατέκτησε το Σάββατο η Τότεναμ στο «Έλαντ Ρόουντ».

Οι «σπερς» επικράτησαν με 2-1 σκορ της Λιντς, για την 7η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ , με τον Μοχάμεντ Κούντους να υπογράφει τη νίκη τους με ένα γκολ και μία ασίστ απέναντι στα «παγώνια».

Ο Μάθις Τελ έδωσε το προβάδισμα στους «Πετεινούς» στο 23ο λεπτό, πριν ο Νόα Οκαφόρ ισοφαρίσει 11 λεπτά αργότερα.

Με τη βροχή να έχει δυναμώσει στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κούντους εκμεταλλεύτηκε ένα αμυντικό λάθος και κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Καρλ Ντάρλοου, γράφοντας το τελικό 2-1 για την ομάδα του Τόμας Φρανκ.

Το αήττητο home run της Λιντς έληξε ύστερα από 23 αγώνες πρωταθλήματος, καθώς η Τότεναμ ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 14 βαθμούς, έναν βαθμό πίσω από τη Λίβερπουλ που επισκέπτεται την Τσέλσι αργότερα το Σάββατο.

Στον αντίποδα η Λιντς είναι 12η με οκτώ βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1

(78΄, 90΄+6 Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ – 70΄ Σεσενιόν)

Λιντς-Τότεναμ 1-2

(34΄ Οκαφόρ – 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 04/10

Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 04/10

Τσέλσι-Λίβερπουλ 04/10

Άστον Βίλα-Μπέρνλι 05/10

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 05/10

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 05/10

Γουλβς-Μπράιτον 05/10

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 05/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Λίβερπουλ 15

Τότεναμ 14 -7αγ.

Μπόρνμουθ 14 -7αγ.

Άρσεναλ 13

Κρίσταλ Πάλας 12

Σάντερλαντ 11

Μάντσεστερ Σίτι 10

Τσέλσι 8

Έβερτον 8

Μπράιτον 8

Φούλαμ 8 -7αγ.

Λιντς 8 -7αγ.

Μπρέντφορντ 7

Μάντσεστερ Γ. 7

Νιούκαστλ 6

Άστον Βίλα 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 4

Γουλβς 1