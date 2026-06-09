Ο Βραζιλιάνος διαιτητής Γουίλτον Σαμπάιο θα διευθύνει τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής (11/6, 22:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), επικεφαλής μιας τριμελούς ομάδας της Βραζιλίας για την έναρξη του τουρνουά στην Πόλη του Μεξικού.

Οι συμπατριώτες του Μπρούνο Πίρες και Μπρούνο Μποσίλια θα είναι οι βοηθοί του Σαμπάιο στον εναρκτήριο αγώνα του 1ου ομίλου στο Estadio Azteca.

Ο Σαμπάιο διαιτήτευσε επίσης αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ και ήταν μέλος της ομάδας βοηθού διαιτητή βίντεο (VAR) όταν εισήχθη στη διοργάνωση του 2018 στη Ρωσία.

Οι διορισμοί διαιτητών για κάθε παιχνίδι συνήθως ανακοινώνονται δύο έως τρεις ημέρες νωρίτερα.