Ο Μπράιαν Πρίσκε έκανε τον απολογισμό της ήττας της Σπάρτα Πράγας με 1-0 από τον Ολυμπιακό, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Ο Δανός προπονητής, έκανε δηλώσεις σε Μέσο της πατρίδας του μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα με τους ερυθρόλευκους, ξεχωρίζοντας την κόπωση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο ως το στοιχείο που κόστισε την ήττα από τον Ολυμπιακό, που «χτύπησε» όταν η Τσέχικη ομάδα βρήκε περισσότερους χώρους στο χορτάρι.

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