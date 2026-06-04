Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, η Βιλερμπάν βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας της με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, που αναμένεται να υπογράψει «χρυσό deal» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Βιλερμπάν έχει θέσει ως στόχο να πρωταγωνιστήσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια και βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο από τη Ζάλγκιρις, σε μία προσπάθεια να δημιουργήσει έναν ισχυρό γαλλικό κορμό, που παράλληλα θα την ανεβάσει επίπεδο σε όλες τις θέσεις του ρόστερ.

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