Δεν άφησε αναπάντητες ο πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης τις δηλώσεις του Τιμπό Κουρτουά για τους ««ροχιμπλάνκος».

Μετά τη δραματική πρόκριση της Ρεάλ στο Champions League, ο Βέλγος τερματοφύλακας έψεξε τη νοοτροπία της πρώην ομάδας του, τονίζοντας ότι διαμαρτύρονται και γκρινιάζουν συνεχώς ότι αδικούνται.

Αναφερόμενος λοιπόν στη συγκεκριμένη δήλωση, ο Ενρίκε Θερέθο απάντησε αιχμηρά, λέγοντας:

«Ο Τιμπό Κουρτουά πρέπει να… σκάσει. Θα έπρεπε να είναι ευγνώμων που έπαιξε στην Ατλέτικο. Είναι φοβερός τερματοφύλακας, αλλά πρέπει να είναι κύριος, όπως εμείς».

🚨⚠️ Atlético president Cerezo: “Thibaut Courtois should shut up. He should be grateful to have played at Atléti”.

“He’s a great GK but he should be a gentleman like us. We are gentlemen; we are not going to remove Courtois’ plaque“. pic.twitter.com/81zE7iSscP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2025