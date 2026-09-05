Όσο… καλά ξεκίνησε η βραδιά για την Παρί Σεν Ζερμέν με το εορταστικό κλίμα στο «Park de Princes» για την ανανέωση του Λουίς Ενρίκε κι άλλων 5 βασικών παικτών, αλλά και το γκολ του Μαρκίνιος στο 31′, άλλο τόσο… εφιαλτικά κατέληξε!

Η Μονακό με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο έκανε τη μεγάλη ανατροπή κι έφυγε με το διπλό απ’ το Παρίσι, κάνοντας το «3Χ3» στην εφετινή Ligue 1.

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