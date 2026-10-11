Τέλος στο θέμα με την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας επιχειρεί να βάλει η ομοσπονδία της χώρας. Ο 41χρονος επιθετικός αναμένεται να ενταχθεί ξανά στην εθνική του ομάδα για τις επόμενες κλήσεις τον Νοέμβριο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της FPF, Πέδρο Προένσα.

Ο Ρονάλντο είχε φύγει από την αποστολή μετά από ένα κλίμα έντασης με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ζόρζε Ζεσούς. Δεν είχε παίξει λεπτό κόντρα στη Νορβηγία, δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση στην Κοπεγχάγη εν όψει του αγώνα με τη Δανία και αποχώρησε από το γήπεδο λίγο μετά τη διαβεβαίωση του προπονητή ότι θα προπονηθεί κανονικά.

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