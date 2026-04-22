Πληροφορίες από Ιταλία μεταδίδουν την είδηση της επίτευξης προφορικής συμφωνίας ανάμεσα στη Γιουβέντους και την πλευρά του Άλισον, για να αποτελέσει τον νέο πορτιέρε της «Μεγάλης Κυρίας» για τα επόμενα χρόνια.

Το μεταγραφικό «φλερτ» των «Μπιανκονέρι» με τον έμπειρο Βραζιλιάνο φαίνεται πως παίρνει απτή μορφή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα από το Τορίνο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον παίκτη για να επιστρέψει στη Serie A, έπειτα από μία οκταετία στην Premier League, όπου κατέκτησε τα πάντα με τη φανέλα των «Reds».

