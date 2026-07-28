Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, η Λίβερπουλ έχει φτάσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία σε προφορικό επίπεδο με τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, τον 23χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό που είναι φευγάτος από την Παρί αυτό το καλοκαίρι.

Μία σπουδαία μεταγραφή θέλει να ολοκληρώσει η Λίβερπουλ, που έχει θέσει ως βασικό στόχο για την ενίσχυσή της μεσοεπιθετικά το όνομα του 23χρονου Γάλλου, ο οποίος πραγματοποίησε καλές εμφανίσεις στο πρόσφατο Μουντιάλ με τη φανέλα των «τρικολόρ».

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