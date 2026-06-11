Λίγες ώρες πριν την πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και τα όσα έχουν προηγηθεί με αρνήσεις χορήγησης βίζας σε μέλη αποστολών, εξονυχιστικούς ελέγχους συγκεκριμένων χωρών και με αποκορύφωμα την άρνηση εισόδου στις ΗΠΑ σε γνωστό διαιτητή από τη Σομαλία έχουν δημιουργήσει αρνητικό αντίκτυπο παγκοσμίως.

«Λάδι στη φωτιά» που ήδη… καίει έριξε με δηλώσεις του ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος χρησιμοποίησε λάθος έκφραση απαντώντας σε δημοσιογράφο σχετικά με αυτά τα θέματα που θα έπρεπε να διευθετήσει η FIFA.

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