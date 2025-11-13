Με το… ένα πόδι στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται από σήμερα η Νορβηγία μετά την άνετη νίκη της επί της Εσθονίας (4-1), η Ουγγαρία απέκτησε προβάδισμα για την 2η θέση μετά το «διπλό» επί της Αρμενίας (1-0), ενώ η Ισλανδία έμεινε «ζωντανή» για τα μπαράζ πρόκρισης καθώς πέρασε χωρίς προβλήματα το εμπόδιο του Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού με 2-0.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έφτασε τα 14 γκολ στους προκριματικούς και η Νορβηγία – των 33 γκολ συνολικά – έκανε «πάρτι» στον 9ο όμιλο απέναντι στην Εσθονία.

Πλέον, βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρώτη θέση (21 βαθμούς) και την απευθείας πρόκριση, καθώς θα πρέπει να ηττηθεί με 4 γκολ από την Ιταλία την τελευταία αγωνιστική (είχε νικήσει 3-0 στο πρώτο ματς), με την προϋπόθεση η δεύτερη της βαθμολογίας του γκρουπ «σκουάντρα ατζούρα» να περάσει απόψε το εμπόδιο της Μολδαβίας και να φτάσει στους 18 βαθμούς.

«Ζωντανή» στο παιχνίδι της κατάκτησης της 2ης θέσης του 4ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, που οδηγεί στα μπαράζ, έμεινε η Ισλανδία, ενώ σημαντικό προβάδισμα για την 2η θέση του 6ου γκρουπ απέκτησε η Ουγγαρία, μετά το «διπλό» επί της Αρμενίας στο Ερεβάν.

Με τον κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού, Ίνγκι Ίνγκασον, να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα και να σκοράρει στο 39′, οι «βίκινγκς» πέρασαν νικηφόρα από το Μπακού με 2-0 επί του Αζερμπαϊτζάν, που αποκλείστηκε και μαθηματικά.

Πλέον, με 7 βαθμούς η Ισλανδία «έπιασε» στην 2η θέση του γκρουπ την Ουκρανία, που αργότερα (21:45) θα έχει πολύ δύσκολη αποστολή στο «Παρκ ντε Πρενς» του Παρισιού απέναντι στην πρωτοπόρο, Γαλλία.

Οι «μαγυάροι» με το γκολ του Βάργκα έφτασαν στους 8 βαθμούς και μπορεί να εξασφαλίσουν και μαθηματικά από σήμερα την 2η θέση, αρκεί η Πορτογαλία να περάσει το εμπόδιο της Ιρλανδίας στο Δουβλίνο.

Τα αποτελέσματα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λουξεμβούργο – Γερμανία

21:45 Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία – Σλοβακία

2ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Σλοβενία – Κόσοβο

21:45 Ελβετία – Σουηδία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο – Ελβετία

21:45 Σουηδία – Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ελλάδα – Σκωτία

21:45 Δανία – Λευκορωσία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

21:45 Σκωτία – Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 0-2

(20′ Γκούντμουντσον, 39′ Ίνγκασον)

Γαλλία – Ουκρανία 21:45

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία

19:00 Ουκρανία – Ισλανδία

5ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Γεωργία – Ισπανία

19:00 Τουρκία – Βουλγαρία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία – Γεωργία

21:45 Ισπανία – Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Ουγγαρία 0-1

(33′ Βάργκα)

Ιρλανδία – Πορτογαλία 21:45

16 Νοεμβρίου 2025

16:00 Ουγγαρία – Ιρλανδία

16:00 Πορτογαλία – Αρμενία

7ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

19:00 Φινλανδία – Μάλτα

21:45 Πολωνία – Ολλανδία

Ρεπό: Λιθουανία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα – Πολωνία

21:45 Ολλανδία – Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Κύπρος – Αυστρία

21:45 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία – Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία – Εσθονία 4-1

(50′,52′ Σόρλοτ, 56′,62′ Χάαλαντ – 65′ Σαάρμα)

Μολδαβία – Ιταλία 21:45

Ρεπό: Ισραήλ

16 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ισραήλ – Μολδαβία

21:45 Ιταλία – Νορβηγία

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

16:00 Καζακστάν – Βέλγιο

19:00 Λιχτενστάιν – Ουαλία

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο – Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Ανδόρα – Αλβανία 21:45

Αγγλία – Σερβία 21:45

Ρεπό: Λετονία

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αλβανία – Αγγλία

19:00 Σερβία – Λετονία

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

21:45 Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο

21:45 Κροατία – Νησιά Φαρόε

Ρεπό: Τσεχία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία – Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο – Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φαρόε