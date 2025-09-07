Αναμφισβήτητα το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου στο Κάουνας και στην αναμέτρηση, Λιθουανία-Ολλανδία, ανήκει στον Μέμφις Ντεπάι.

Τόσο για τα δύο γκολ που πέτυχε στη δύσκολη νίκη των «οράνιε» με 3-2, όσο και για το γεγονός ότι στο ματς της 6ης αγωνιστικής 7ου ομίλου ο στράικερ της Κορίνθιανς με τα τέρματα που σημείωσε στο 11′ και 64′ έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στα χρονικά της Εθνικής ομάδας.

TA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Έφθασε τα 52 με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, δύο περισσότερα από τον Ρόμπι φαν Πέρσι και, πλέον, μετά από 104 συμμετοχές απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής της σχετικής λίστας.

Οι Λιθουανοί πάλεψαν και κατάφεραν να «επιστρέψουν» από το εις βάρος τους 0-2 (ισοφάρισαν σε 2-2), αλλά το γκολ του Ντεπάι στο 64′ έκρινε την αναμέτρηση, χαρίζοντας στον Ολλανδία την 3η νίκη σε 4 ματς (έχει και μία ισοπαλία) και προσωρινά στέλνοντάς την στο ρετιτέ της βαθμολογίας με 10 ματς

Τη μοναξιά της κορυφής του 10ου ομίλου απολαμβάνει από σήμερα η Βόρεια Μακεδονία, μετά το εμφατικό 5-0 επί του Λιχτενστάιν του 0/5. Ο αγώνας της Νασιονάλ Αρένα των Σκοπίων τελείωσε πρόωρα πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας, χάρις στα δύο γκολ των γηπεδούχων σε διάστημα πέντε λεπτών (52′-56′).

Tα αποτελέσματα των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο-Σλοβακία 21:45

Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο-Σουηδία 8/9

Ελβετία-Σλοβενία 8/9

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία-Σκωτία 8/9

Ελλάδα-Δανία 8/9

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία 9/9

Γαλλία-Ισλανδία 9/9

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Βουλγαρία 3-0

(30΄ Κβαρατσκέλια, 44΄ Γκαγκνίτζε, 66΄ Μικαουτάτζε)

Τουρκία-Ισπανία 21:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Ιρλανδία 9/9

Ουγγαρία-Πορτογαλία 9/9

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Ολλανδία 2-3

(36′ Γκινέιτις, 43′ Γκιρντβάινις – 11′,64′ Ντεπάι, 33′ Τίμπερ)

Πολωνία-Φινλανδία 21:45

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Αυστρία 9/9

Κύπρος-Ρουμανία 9/9

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισραήλ-Ιταλία 8/9

Νορβηγία-Μολδαβία 9/9

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Βόρεια Μακεδονία-Λιχτενστάιν 5-0

(15′ Ελμας, 52′ Μπάρντι, 56′ Τσουρλίνοφ, 83′ Καμίλι, 90′ Στανκόβσκι)

Βέλγιο-Καζακστάν 21:45

Ρεπό: Ουαλία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία-Λετονία 9/9

Σερβία-Αγγλία 9/9

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Νησιά Φαρόε 8/9

Κροατία-Μαυροβούνιο 8/9

Ρεπό: Τσεχία