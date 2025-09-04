Με δύο γκολ του Κερέμ Ακτούρκογλου, η Τουρκία ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026. Ο νέος σταρ της Φενέρμπαχτσε σκόραρε δις στο 3-2 επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα, μια νίκη δύσκολη ειδικά από τη στιγμή που οι Τούρκοι έμειναν με 10 παίκτες από το 71΄ λόγω αποβολής του Μπαρίς Γιλμάζ με απευθείας κόκκινη.

Σε άλλο ματς, για τον 7ο όμιλο, η Μάλτα έχασε μέσα από τα χέρια της την ευκαιρία να πετύχει μια… σπάνια νίκη, καθώς ισοφαρίστηκε 1-1 από τη Λιθουανία στο Κάουνας, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων για τους προκριματικούς της ευρωπαϊκής ζώνης:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 21:45

Σλοβακία – Γερμανία 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία – Σουηδία 5/9

Ελβετία – Κόσοβο 5/9

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5/9

Δανία – Σκωτία 5/9

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5/9

Ουκρανία – Γαλλία 5/9

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία – Τουρκία 1-3

(63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ,

41΄,52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία – Ισπανία 21:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Πορτογαλία 6/9

Ιρλανδία – Ουγγαρία 6/9

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία – Μάλτα 1-1

(90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία – Πολωνία 21:45

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Κύπρος 6/9

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 6/9

Ρεπό: Ρουμανία

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία – Ισραήλ 5/9

Ιταλία – Εσθονία 5/9

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν – Ουαλία 0-1

(24΄ Μουρ)

Λιχτενστάιν – Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Σερβία 6/9

Αγγλία – Ανδόρα 6/9

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Νησιά Φερόε – Κροατία 5/9

Μαυροβούνιο – Τσεχία 5/9

Ρεπό: Γιβραλτάρ