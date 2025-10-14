Είκοσι πέντε έγιναν πλέον οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά το «εισιτήριο» για τους τελικούς του Μουντιάλ 2026. Η Αγγλία έγινε το βράδυ της Τρίτης (14/10) η πρώτη ομάδα από την Ευρώπη που εξασφάλισε την πρόκριση για τα γήπεδα των ΗΠΑ το προσεχές καλοκαίρι, μετά την ευρεία νίκη της επί των Λετονίας (5-0) στον 11ο όμιλο.

Από την πλευρά της η Ισπανία (σ.σ. μαζί με την Αγγλία δεν έχουν δεχθεί ακόμη γκολ στη διοργάνωση) «κλείδωσε» και μαθηματικά τα μπαράζ (4-0 τη Βουλγαρία) κι έχει πάντα τον πρώτο λόγο για την απευθείας πρόκριση, ενώ «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρώτης θέσης στον 9ο όμιλο έμεινε και η Ιταλία μετά την επικράτησή της επί του Ισραήλ (3-0).

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ

Ασταμάτητος ο «CR7»

Ο φοβερός και τρομερός Κριστιάνο Ρονάλντο στα 40 του χρόνια έφερε την Πορτογαλία μία ανάσα από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026, αλλά ο Σομποσλάι χάλασε το «πάρτι» των Ιβήρων στις καθυστερήσεις, γράφοντας το τελικό 2-2.

Ο CR7, πάντως, «έγραψε» άλλο ένα μεγάλο ρεκόρ στην πλούσια συλλογή του. Με τα δύο τέρματα που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Ουγγαρία, έφτασε τα 40 κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε προκριματικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Οι Ίβηρες, δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθούν τα προκριματικά έφτασαν τους 10 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τον αποψινό τους αντίπαλο και βρίσκονται «αγκαλιά» με την απευθείας πρόκριση.

Η Αγγλία με… οδηγό τον Χάρι Κέιν (2 γκολ) έκανε «πάρτι» στη Ρίγα, όπου με το εμφατικό 5-0 «κλείδωσε» και μαθηματικά την πρόκριση, δύο… στροφές πριν το τέλος των προκριματικών. Τα «Τρία Λιοντάρια» με το 6 στα 6 έφτασαν τους 18 βαθμούς, επτά περισσότερους από την Αλβανία, που σήμερα είχε ρεπό.

Το 2 στα 2 στην έδρα της έκανε η Ισπανία (είχε προηγηθεί το 2-0 επί της Γεωργίας), απόψε απέναντι στη Βουλγαρία (4-0) και, πλέον, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των προκριματικών οι πρωταθλητές Ευρώπης «κλείδωσαν» – τουλάχιστον – τη συμμετοχή τους στα μπαράζ. Προηγούνται στον 5ο όμιλο με +3 βαθμούς από την Τουρκία, που την ίδια ώρα έκανε «πάρτι» με τη Γεωργία (4-1) στο Κοτσαέλι.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ

Τα αποτελέσματα των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 2-0

(18′ αυτ. Χροσόφσκι, 81′ Χουμ)

Γερμανία – Λουξεμβούργο 4-0

(12′ Ράουμ, 21′ πέν., 50′ Κίμιχ, 48′ Γκνάμπρι)

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 0-1

(31΄ Βολτεμάντε)

Σλοβακία – Λουξεμβούργο 2-0

(55΄ Όμπερτ, 72΄ Σραντζ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο – Σλοβενία 0-0

Σουηδία – Ελβετία 0-2

(65′ πεν. Τζάκα, 90’+4′ Μανζαμπί)

Σλοβενία – Ελβετία 0-0

Σουηδία – Κόσοβο 0-1

(31΄ Ασλάνι)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία – Δανία 0-6

(14′ Φρόχολντ, 20′,45′ Χόιλουντ, 45’+6 Μπόργκου, 66′,79′ Ντρέιερ)

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

(64′ Κρίστι, 80′ Φέργκιουσον, 90’+3 Ντάικς – 62′ Τσιμίκας)

Σκωτία – Λευκορωσία 2-1

(15΄ Άνταμς, 84΄ ΜακΤόμινεϊ – 90+6΄ Κούτσκο)

Δανία – Ελλάδα 3-1

(22′ Χόιλουντ, 40′ Άντερσεν, 41′ Ντάμσγκααρντ – 63′ Τζόλης)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Ουκρανία 3-5

(35′ Έλερτσον, 59′, 75′ Γκούντμουντσον – 14′, 45’+5′ Μαλινόφσκι, 45′ Χουτσούλιακ, 85′ Καλιούζνι, 89′ Οτσερέτσκο)

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 3-0

(45’+2′ Μπαπέ, 69′ Ραμπιο, 84′ Τοβέν)

Ισλανδία – Γαλλία 2-2

(39΄ Πάλσον, 70΄ Χλίνσον – 63΄ Νκουκού, 68΄ Ματετά)

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 2-1

(30΄ Χουτσούλιακ, 64΄ Μαλινλόφσκι – 45+3΄αυτ. Μικολένκο)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία – Τουρκία 1-6

(13΄ Κιρίλοφ – 11΄ Γκιουλέρ, 49΄αυτ. Ποπόφ, 52΄,56΄ Γιλντίζ, 65΄ Τσελίκ, 90+4΄ Καχβετσί)

Ισπανία – Γεωργία 2-0

(24΄ Πίνο, 65΄ Ογιαρθάμπαλ)

Τουρκία – Γεωργία 4-1

(16′ Γιλντίζ, 22′,52′ Ντεμιράλ, 35′ Ακγκούν – 65′ Κοχορασβίλι)

Ισπανία – Βουλγαρία 4-0

(35′,57′ Μερίνο, 79′ αυτ. Τσέρνεφ, 90’+2 Ογιαρθάμπαλ)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ουγγαρία – Αρμενία 2-0

(56′ Λούκατς, 90’+4 Γκρούμπερ)

Πορτογαλία – Ιρλανδία 1-0

(90+1΄ Ρούμπεν Νέβες)

Ιρλανδία – Αρμενία 1-0

(70′ Φέργκιουσον)

Πορτογαλία – Ουγγαρία 2-2

(22′, 45’+3 Ρονάλντο – 9′ Σάλαϊ, 90’+1 Σομποσλάι)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία – Λιθουανία 2-1

(48′ Κάλμαρ, 55′ Μαρκίεφ – 25′ Σίρβις)

Μάλτα – Ολλανδία 0-4

(15’πέν, 48’πέν. Χάκπο, 57′ Ράιντερς, 90’+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

Ολλανδία – Φινλανδία 4-0

(8΄ Μάλεν, 17΄ Φαν Ντάι, 38΄πεν. Ντεπάι, 84΄ Χάκπο)

Λιθουανία – Πολωνία 0-2

(15′ Σιμάνσκι, 64′ Λεβαντόφσκι)

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0

(7′ Σμιντ, 8′,47′,83′,84′ Αρναούτοβιτς, 24′ Γκρέγκοριτς, 30′,42′ Πος, 45′ Λάιμερ, 76′ Βούρμπραντ)

Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2

(45’+1 Λαΐφης – 10′ Κάτιτς, 36′ αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 0-4

(9′ Λοΐζου, 59′ Ανδρέου, 67′ πέν. Κάστανος, 79′ Κακουλής)

Ρουμανία – Αυστρία 1-0

(90’+5 Γκίτα)

Ρεπό: Βοσνία

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία – Ισραήλ 5-0

(18′ αυτ. Καλαϊλί, 27′,63′,72′ Χάαλαντ, 28′ αυτ. Ναχμιάς)

Εσθονία – Ιταλία 1-3

(76΄ Σάπινεν – 4΄ Κεν, 38΄ Ρετέγκι, 74΄ Εσπόζιτο)

Ρεπό: Μολδαβία

Εσθονία – Μολδαβία 1-1

(12′ Κάιτ – 64′ Μποντιστεάνου)

Ιταλία – Ισραήλ 3-0

(45’+2 πέν, 74′ Ρετέγκι, 90’+3 Μαντσίνι)

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Καζακστάν – Λιχτενστάιν 4-0

(26′,59′ Κενζέμπεκ, 28′ Ζαϊνούντινοφ, 81′ Κασίμ)

Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 0-0

Ρεπό: Ουαλία

Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 1-1

(74΄ Μπάρντι – 54΄ Καραμάν)

Ουαλία – Βέλγιο 2-4

(8΄ Ρόντον, 89΄ Μπρόουντχεντ – 18΄πεν.,76΄πεν. Ντε Μπρόινε,

24΄ Μενιέ, 90΄ Τροσάρ)

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Ανδόρα 2-2

(41′ Ζελένκοβς, 55′ πέν. Γκουτκόφσκις – 33′ Σαν Νίκολας, 78′ Ολιβέιρα)

Σερβία – Αλβανία 0-1

(45+1΄ Μανάι)

Ρεπό: Αγγλία

Ανδόρα – Σερβία 1-3

(17′ Λόπες – 19′ αυτ. Γκαρσία, 54′ Βλάχοβιτς, 77′ Μίτροβιτς)

Λετονία – Αγγλία 0-5

(26′ Γκόρντον, 44′, 45’+4 πέν. Κέιν, 59′ αυτ. Τονίσεβς, 83′ Έζε)

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Τσεχία – Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0

(16′,55′ Σόρενσεν, 36΄,71′ Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

Νησιά Φαρόε – Τσεχία 2-1

(67΄ Σόρενσεν, 81΄ Άγκναρσον – 78΄ Κάραμπετς)

Κροατία – Γιβραλτάρ 3-0

(30′ Φρουτ, 78′ Σούσιτς, 90’+6 Έρλιτς)

Ρεπό: Μαυροβούνιο