Η Δανία υποτίμησε πλήρως τη Λευκορωσία στο «Parken» της Κοπεγχάγης κι έχασε μία απίθανη ευκαιρία για να… καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή της στα τελικά του Μουντιάλ, καθώς έμεινε στο ισόπαλο 2-2 στον 3ο όμιλο και πλέον εάν ηττηθεί την τελευταία αγωνιστική στην Σκωτία, θα χάσει το απευθείας «εισιτήριο» και θα οδηγηθεί στα play off.

Στον όμιλο που συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδας, οι Δανοι προηγήθηκαν στο 11′ με τον Ντάμσγκααρντ, αλλά δεν «τελείωσαν» το ματς παρά τις ευκαιρίες που έχασαν. Οι Λευκορώσοι «γύρισαν» το σκορ μέσα σε τρία λεπτπα με τα τέρματα των Γκρόμικο (62′) και Ντεμτσένκο (65′), για να «σώσει» στο 79′ ο Ίσακσεν το βαθμό για τους Δανούς.

Την ίδια ώρα η Ελβετία συνέτριψε την Σουηδία με 4-1 στον 2ο όμιλο και πλησιάζει με… μαθηματική ακρίβεια στα τελικά του Μουντιάλ 2026, με το Κόσοβο να έχει σφραγίσει για την ώρα τη δεύτερη θέση μετά το διπλό του στη Σλοβενία (2-0) και να έχει εξασφαλισμένη θέση στα play off.

Νωρίτερα, η Ισπανία ήταν σαρωτική για άλλο ένα παιχνίδι καθώς πέρασε απ’ την Τιφλίδα με το εμφατικό 4-0 απέναντι στη Γεωργία, έκανε το «5Χ5» στον 5ο προκριματικό όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026 κι «αγγίζει» το απευθείας «εισιτήριο» για την τελική φάση, καθώς απέχει τρεις βαθμούς απ’ την δεύτερη Τουρκία, αλλά έχει 19-0 γκολ, ενώ οι Τούρκοι είναι στο 15-10.

Δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ κι ένα των Θουμπιμέντι και Φεράν Τόρες «καθάρισαν» τη νίκη για τη «ρόχα», την ώρα που οι Τούρκοι νίκησαν εύκολα 2-0 τη Βουλγαρία με ένα πέναλτι του Τσαλχάνογλου κι ένα αυτογκόλ του Τσέρνεφ.

Ένα βήμα πιο κοντά στην πρωτιά και στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 είναι πλέον και η Αυστρία, η οποία νίκησε «σβηστά» την Κύπρο στη Λευκωσία με δύο γκολ του Αρναούτοβιτς, ενώ η Ουαλία σημείωσε μία πολύ σημαντική νίκη επί του Λιχτενστάιν που κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες της για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off.

Τα αποτελέσματα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

Λουξεμβούργο – Γερμανία 0-2

(49′, 69′ Βολτεμάντε)

Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία 1-0

(90’+1′ Μπόμπτσεκ)

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία – Σλοβακία

2ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

Σλοβενία – Κόσοβο 0-2

(6′ Ασλάνι, 64′ αυτ. Κάρνιτσνικ)

Ελβετία – Σουηδία 4-1

(12′ Εμπολό, 60′ πέν. Τζάκα, 75′ Εντογιέ, 90’+4′ Μανζαμπί – 33′ Νίγκρεν)

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο – Ελβετία

21:45 Σουηδία – Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

Ελλάδα – Σκωτία 3-2

(7′ Μπακασέτας, 56′ Καρέτσας, 63′ Τζόλης – 65′ Ντόουκ, 70′ Κρίστι)

Δανία – Λευκορωσία 2-2

(11′ Ντάμσγκααρντ, 79′ Ίσακσεν – 62′ Γκρόμικο, 65′ Ντεμτσένκο)

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

21:45 Σκωτία – Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

13 Νοεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 0-2

(20′ Γκούντμουντσον, 39′ Ίνγκασον)

Γαλλία – Ουκρανία 4-0

(55’πέν,83′ Μπαπέ, 76′ Ολίσε, 84′ Εκιτικέ)

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία

19:00 Ουκρανία – Ισλανδία

5ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

Γεωργία – Ισπανία 0-4

(11′ πέν., 63′ Ογιαρθάμπαλ, 22′ Θουπιμέντι, 34′ Τόρες)

Τουρκία – Βουλγαρία 2-0

(18′ πέν. Τσαλχάνογλου, 84′ αυτ. Τσέρνεφ)

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία – Γεωργία

21:45 Ισπανία – Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

13 Νοεμβρίου 2025

Αρμενία – Ουγγαρία 0-1

(33′ Βάργκα)

Ιρλανδία – Πορτογαλία 2-0

(17′,45′ Πάροτ)

16 Νοεμβρίου 2025

16:00 Ουγγαρία – Ιρλανδία

16:00 Πορτογαλία – Αρμενία

7ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

Φινλανδία – Μάλτα 0-1

(82′ Γκρετς)

Πολωνία – Ολλανδία 1-1

(43′ Καμίνσκι – 47′ Ντεπάι)

Ρεπό: Λιθουανία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα – Πολωνία

21:45 Ολλανδία – Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

Κύπρος – Αυστρία 0-2

(18′ πέν., 56′ Αρναούτοβιτς)

Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία 3-1

(49′ Ντζέκο, 80′ Μπαϊρακτάρεβιτς, 90’+4′ Ταμπάκοβιτς – 17′ Μπιρλιγκέα)

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία – Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία – Εσθονία 4-1

(50′,52′ Σόρλοτ, 56′,62′ Χάαλαντ – 65′ Σαάρμα)

Μολδαβία – Ιταλία 0-2

(88′ Μαντσίνι, 90’+3 Εσπόζιτο)

Ρεπό: Ισραήλ

16 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ισραήλ – Μολδαβία

21:45 Ιταλία – Νορβηγία

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

Καζακστάν – Βέλγιο 1-1

(9′ Σατπάεφ – 48′ Βανάκεν)

Λιχτενστάιν – Ουαλία 0-1

(62′ Τζέιμς)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο – Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Ανδόρα – Αλβανία 0-1

(67′ Ασλάνι)

Αγγλία – Σερβία 2-0

(28′ Σάκα, 90′ Εζε)

Ρεπό: Λετονία

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αλβανία – Αγγλία

19:00 Σερβία – Λετονία

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο 1-2

(20′ Τζέσοπ – 33′ Άντζιτς, 42′ πέν. Κρστόβιτς)

Κροατία – Νησιά Φερόε 3-1

(23′ Γκβάρντιολ, 57′ Μούσα, 70′ Βλάσιτς – 16′ Τούρι)

Ρεπό: Τσεχία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία – Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο – Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φερόε