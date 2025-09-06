Πρεμιέρα… με πεντάρα έκανε η Πορτογαλία του «καυτού», Κριστιάνο Ρονάλντο (2 γκολ στο 5-0 επί της Αρμενίας), ενώ η Αγγλία… στο ρελαντί επικράτησε 2-0 της Ανδόρας και στο ντέρμπι του 11ου ομίλου που ακολουθεί με τη Σερβία (9/9) θα έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

TA ΗΙGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ο κορυφαίος Πορτογάλος παίκτης όλων των εποχών, για πολλούς και του κόσμου, με τα δύο γκολ που πέτυχε εναντίον της Αρμενίας ξεπέρασε τον Μέσι (36) και έγινε ο δεύτερος σκόρερ στα χρονικά των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πλέον με τα 38 απέχει μόλις ένα τέρμα από το να ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ του Κάρλος Ρουίς (39).

Τι να πρωτοπεί κανείς για τον απόλυτο σταρ της Πορτογαλίας; Έφτασε τα 140 τέρματα με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, ενώ με 942 γκολ συνολικά στην καριέρα του, πλησίασε ακόμη περισσότερο προς τον μαγικό αριθμό: 1.000!

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων για τους προκριματικούς της ευρωπαϊκής ζώνης:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3

(30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)

Σλοβακία – Γερμανία 2-0 (42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)

Βόρεια Ιρλανδία 3

Σλοβακία 3

Γερμανία 0

Λουξεμβούργο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία – Σουηδία 2-2

(46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)

Ελβετία – Κόσοβο 4-0

(22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)

Ελβετία 3

Σλοβενία 1

Σουηδία 1

Κόσοβο 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

(3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης, 63΄ Τζόλης – 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)

Δανία – Σκωτία 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)

Ελλάδα 3

Δανία 1

Σκωτία 1

Λευκορωσία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0

(45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)

Ουκρανία – Γαλλία 0-2

(10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)

Ισλανδία 3

Γαλλία 3

Ουκρανία 0

Αζερμπαϊτζάν 0

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία – Τουρκία 2-3

(63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ, 41΄,52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία – Ισπανία 0-3

(5΄ Οϊαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)

Ισπανία 3

Τουρκία 3

Βουλγαρία 0

Γεωργία 0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Πορτογαλία 0-5

(10′,62′ Ζοάο Φέλιξ, 21′,46′ Ρονάλντο, 32′ Κανσέλο)

Ιρλανδία – Ουγγαρία 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγώνα)

Πορτογαλία 3

Ουγγαρία 0 -0αγ.

Ιρλανδία 0 -0αγ.

Αρμενία 0

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία – Μάλτα 1-1

(90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία – Πολωνία 1-1

(28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)

Ρεπό: Φινλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Φινλανδία 7

Ολλανδία 7 -3αγ.

Πολωνία 7 -3αγ.

Λιθουανία 3

Μάλτα 2 -5αγ.

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Κύπρος 21:45

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 21:45

Ρεπό: Ρουμανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Βοσνία 9 -3αγ.

Αυστρία 6 -2αγ.

Ρουμανία 6

Κύπρος 3 -3αγ.

Σαν Μαρίνο 0

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία – Ισραήλ 0-4

(15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)

Ιταλία – Εσθονία 5-0

(58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)

Ρεπό: Νορβηγία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Νορβηγία 12

Ισραήλ 9

Ιταλία 6 -3αγ.

Εσθονία 3 -4αγ.

Μολδαβία 0

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν – Ουαλία 0-1

(24΄ Μουρ)

Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6

(29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ουαλία 10 -5αγ.

Βόρεια Μακεδονία 8

Βέλγιο 7 -3αγ.

Καζακστάν 3

Λιχτενστάιν 0

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Σερβία 0-1

(12΄ Βλάχοβιτς)

Αγγλία – Ανδόρα 2-0

(25′ αυτ. Γκαρσία, 67′ Ράις)

Ρεπό: Αλβανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Αγγλία 12

Σερβία 7 -3αγ.

Αλβανία 5

Λετονία 4

Ανδόρα 0 -5αγ.

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Νησιά Φαρόε – Κροατία 0-1

(31΄ Κράμαριτς)

Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-2

(3΄ Τσερβ, 90+6΄ Τσέρνι)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Τσεχία 12 -5αγ.

Κροατία 9 -3αγ.

Μαυροβούνιο 6

Νησιά Φαρόε 3

Γιβραλτάρ 0