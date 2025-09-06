Στο 0-0 έμειναν η Δανία και η Σκωτία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης. Ένα αποτέλεσμα που είναι το ιδανικό για την εθνική μας ομάδα, η οποία πήρε από νωρίς «κεφάλι» στον 3ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Αυτό σημαίνει ότι με νίκη τη Δευτέρα επί των Δανών στο “Γ. Καραϊσκάκης” αποκτά άμεσα μεγάλο πλεονέκτημα για την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση της Αμερικής.

Οι συνθέσεις:

ΔΑΝΙΑ (Ρίμερ): Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Αντ. Κρίστενσεν, Μέλε, Ντρέγερ (74΄ Φρόχολντ), Χόιμπιεργκ, Χιούμλαντ, Ντάμσγκαρντ, Ντόλμπεργκ (61΄ Γκρόνμπεκ), Μπίρετ (74΄ Χόιλουντ)

ΣΚΩΤΙΑ (Κλαρκ): Γκαν, Χίκι (70΄ Τζόνστον), Σούταρ, Χάνλι, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν, Κρίστι (83΄ ΜακΛίν), Άνταμς (83΄ Χερστ), Φέργκιουσον, Ντάικς (83΄ Ντόουκ)

Στους υπόλοιπους σημερινούς αγώνες δεν είχαμε κάποιο απρόοπτο. Η ημέρα σημαδεύτηκε από πολλές εμφατικές νίκες, αφού εκτός από την εθνική μας (5-1 τη Λευκορωσία), η Ιταλία επικράτησε 5-0 της Εσθονίας με όλα τα γκολ να σημειώνονται από το 58΄ και μετά, ενώ στον ίδιο όμιλο (9ος) το Ισραήλ πέρασε με 4-0 από τη Μολδαβία.

Με 5-0 συνέτριψε η Ισλανδία το Αζερμπαϊτζαν, με 4-0 η Ελβετία το Κόσοβο, ενώ η φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2018 Γαλλία, ξεκίνησε με νίκη 2-0 επί της Ουκρανίας στην ουδέτερη έδρα του Βρότλσαβ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων για τους προκριματικούς της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026 και οι βαθμολογίες των ομίλων:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3

(30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)

Σλοβακία – Γερμανία 2-0 (42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία – Σουηδία 2-2

(46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)

Ελβετία – Κόσοβο 4-0

(22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

(3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης,

63΄ Τζόλης, 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)

Δανία – Σκωτία 0-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0

(45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)

Ουκρανία – Γαλλία 0-2

(10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία – Τουρκία 2-3

(63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ,

41΄,52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία – Ισπανία 0-3

(5΄ Ογιαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Πορτογαλία 6/9

Ιρλανδία – Ουγγαρία 6/9

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία – Μάλτα 1-1

(90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία – Πολωνία 1-1

(28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Κύπρος 6/9

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 6/9

Ρεπό: Ρουμανία

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία – Ισραήλ 0-4

(15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)

Ιταλία – Εσθονία 5-0

(58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν – Ουαλία 0-1

(24΄ Μουρ)

Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6

(29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ,

62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Σερβία 6/9

Αγγλία – Ανδόρα 6/9

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Νησιά Φαρόε – Κροατία 0-1

(31΄ Κράμαριτς)

Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-2

(3΄ Τσερβ, 90+6΄ Τσέρνι)