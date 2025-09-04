Την 3η της νίκη στον 10ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 πέτυχε σήμερα η Ουαλία.
Με γκολ του Μουρ στο 24′ η ομάδα του Γκρεγκ Μπέλαμι επικράτησε 1-0 του Καζακστάν στην «Αστάνα Αρένα», έφτασε στους 10 βαθμούς μετά από 5 ματς και προσωρινά προπορεύεται στο γκρουπ.
Για τους Καζάκους η σημερινή ήταν η 3η ήττα σε 4 ματς (έχουν μία νίκη), κάνοντας το έργο τους για πρόκριση ακόμη πιο δύσκολο.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Λουξεμβούργο – Βόρεια Ιρλανδία 21:45
Σλοβακία – Γερμανία 21:45
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία – Σουηδία 5/9, 21:45
Ελβετία – Κόσοβο 5/9, 21:45
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα – Λευκορωσία 5/9, 21:45
Δανία – Σκωτία 5/9, 21:45
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5/9, 21:45
Ουκρανία – Γαλλία 5/9, 21:45
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία – Τουρκία 19:00
Βουλγαρία – Ισπανία 21:45
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία – Πορτογαλία 6/9, 19:00
Ιρλανδία – Ουγγαρία 6/9, 21:45
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία – Μάλτα 19:00
Ολλανδία – Πολωνία 21:45
Ρεπό: Φινλανδία
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία – Κύπρος 6/9, 21:45
Σαν Μαρίνο – Βοσνία 6/9, 21:45
Ρεπό: Ρουμανία
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία – Ισραήλ 5/9, 21:45
Ιταλία – Εσθονία 5/9, 21:45
Ρεπό: Νορβηγία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν – Ουαλία 0-1
(24′ Μουρ)
Λιχτενστάιν – Βέλγιο 21:45
Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία – Σερβία 6/9, 16:00
Αγγλία – Ανδόρα 6/9, 19:00
Ρεπό: Αλβανία
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Νησιά Φαρόε – Κροατία 5/9, 21:45
Μαυροβούνιο – Τσεχία 5/9, 21:45
Ρεπό: Γιβραλτάρ