Την 3η της νίκη στον 10ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 πέτυχε σήμερα η Ουαλία.

Με γκολ του Μουρ στο 24′ η ομάδα του Γκρεγκ Μπέλαμι επικράτησε 1-0 του Καζακστάν στην «Αστάνα Αρένα», έφτασε στους 10 βαθμούς μετά από 5 ματς και προσωρινά προπορεύεται στο γκρουπ.

Για τους Καζάκους η σημερινή ήταν η 3η ήττα σε 4 ματς (έχουν μία νίκη), κάνοντας το έργο τους για πρόκριση ακόμη πιο δύσκολο.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο – Βόρεια Ιρλανδία 21:45

Σλοβακία – Γερμανία 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία – Σουηδία 5/9, 21:45

Ελβετία – Κόσοβο 5/9, 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5/9, 21:45

Δανία – Σκωτία 5/9, 21:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5/9, 21:45

Ουκρανία – Γαλλία 5/9, 21:45

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία – Τουρκία 19:00

Βουλγαρία – Ισπανία 21:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Πορτογαλία 6/9, 19:00

Ιρλανδία – Ουγγαρία 6/9, 21:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία – Μάλτα 19:00

Ολλανδία – Πολωνία 21:45

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Κύπρος 6/9, 21:45

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 6/9, 21:45

Ρεπό: Ρουμανία

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία – Ισραήλ 5/9, 21:45

Ιταλία – Εσθονία 5/9, 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν – Ουαλία 0-1

(24′ Μουρ)

Λιχτενστάιν – Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Σερβία 6/9, 16:00

Αγγλία – Ανδόρα 6/9, 19:00

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Νησιά Φαρόε – Κροατία 5/9, 21:45

Μαυροβούνιο – Τσεχία 5/9, 21:45

Ρεπό: Γιβραλτάρ