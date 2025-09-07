Η Βοσνία βάδισε… στα χνάρια της Αγγλίας, κάνοντας το 4Χ4 στον 8ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Οι Βόσνιοι το βράδυ του Σαββάτου πέρασαν με το εμφατικό 6-0 από την έδρα του Σαν Μαρίνο και φιγουράρει στην κορυφή, έχοντας τον πρώτο λόγο για την απευθείας πρόκριση στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ-ΒΟΣΝΙΑ

Όπως όλα δείχνουν, η μάχη στο γκρουπ θα γίνει με την Αυστρία, η οποία έστω και δύσκολα κατέβαλε την αντίσταση της Κύπρου με 1-0.

TA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

Μετά την Πορτογαλία, η Ουγγαρία δεν έκανε «ποδαρικό… με το δεξί» στον 6ο όμιλο, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη, 2-2, με την Ιρλανδία στο «Αβίβα Στάντιουμ» του Δουβλίνου.

Οι «Μαγυάροι» προηγήθηκαν με 2-0 στο πρώτο 15λεπτο, ωστόσο, στο ξεκίνημα του β’ μέρους ο Φέργκιουσον μείωσε και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλαϊ στο 52′.

Η Ιρλανδία πίεσε πολύ, η Ουγγαρία άντεξε μέχρι το 90’+2, όταν ο Ιντα διαμόρφωσε το τελικό σκορ κι «έσωσε την παρτίδα» για τους γηπεδούχους.

Tα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3

(30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)

Σλοβακία – Γερμανία 2-0 (42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)

Βόρεια Ιρλανδία 3

Σλοβακία 3

Γερμανία 0

Λουξεμβούργο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία – Σουηδία 2-2

(46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)

Ελβετία – Κόσοβο 4-0

(22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)

Ελβετία 3

Σλοβενία 1

Σουηδία 1

Κόσοβο 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

(3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης, 63΄ Τζόλης – 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)

Δανία – Σκωτία 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)

Ελλάδα 3

Δανία 1

Σκωτία 1

Λευκορωσία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0

(45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)

Ουκρανία – Γαλλία 0-2

(10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)

Ισλανδία 3

Γαλλία 3

Ουκρανία 0

Αζερμπαϊτζάν 0

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία – Τουρκία 2-3

(63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ, 41΄,52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία – Ισπανία 0-3

(5΄ Οϊαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)

Ισπανία 3

Τουρκία 3

Βουλγαρία 0

Γεωργία 0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Πορτογαλία 0-5

(10′,62′ Ζοάο Φέλιξ, 21′,46′ Ρονάλντο, 32′ Κανσέλο)

Ιρλανδία – Ουγγαρία 2-2

(49′ Φέργκιουσον, 90’+2 Ιντα – 2′ Βάργκα, 15′ Σάλαϊ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγώνα)

Πορτογαλία 3

Ουγγαρία 1

Ιρλανδία 1

Αρμενία 0

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία – Μάλτα 1-1

(90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία – Πολωνία 1-1

(28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)

Ρεπό: Φινλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Φινλανδία 7

Ολλανδία 7 -3αγ.

Πολωνία 7 -3αγ.

Λιθουανία 3

Μάλτα 2 -5αγ.

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Κύπρος 1-0

(54′ πέν. Σάμπιτσερ)

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 0-6

(21′ Ταχίροβιτς, 70′,72′ Τζέκο, 81′ Μπάζνταρ, 85′ Αλαϊμπέγκοβιτς, 90′ Μούγιακιτς)

Ρεπό: Ρουμανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Βοσνία 12

Αυστρία 9 -3αγ.

Ρουμανία 6

Κύπρος 3

Σαν Μαρίνο 0 -5αγ.

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία – Ισραήλ 0-4

(15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)

Ιταλία – Εσθονία 5-0

(58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)

Ρεπό: Νορβηγία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Νορβηγία 12

Ισραήλ 9

Ιταλία 6 -3αγ.

Εσθονία 3 -4αγ.

Μολδαβία 0

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν – Ουαλία 0-1

(24΄ Μουρ)

Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6

(29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ουαλία 10 -5αγ.

Βόρεια Μακεδονία 8

Βέλγιο 7 -3αγ.

Καζακστάν 3

Λιχτενστάιν 0

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Σερβία 0-1

(12΄ Βλάχοβιτς)

Αγγλία – Ανδόρα 2-0

(25′ αυτ. Γκαρσία, 67′ Ράις)

Ρεπό: Αλβανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Αγγλία 12

Σερβία 7 -3αγ.

Αλβανία 5

Λετονία 4

Ανδόρα 0 -5αγ.

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Νησιά Φαρόε – Κροατία 0-1

(31΄ Κράμαριτς)

Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-2

(3΄ Τσερβ, 90+6΄ Τσέρνι)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Τσεχία 12 -5αγ.

Κροατία 9 -3αγ.

Μαυροβούνιο 6

Νησιά Φαρόε 3

Γιβραλτάρ 0