Η Βοσνία βάδισε… στα χνάρια της Αγγλίας, κάνοντας το 4Χ4 στον 8ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.
Οι Βόσνιοι το βράδυ του Σαββάτου πέρασαν με το εμφατικό 6-0 από την έδρα του Σαν Μαρίνο και φιγουράρει στην κορυφή, έχοντας τον πρώτο λόγο για την απευθείας πρόκριση στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης.
ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ-ΒΟΣΝΙΑ
Όπως όλα δείχνουν, η μάχη στο γκρουπ θα γίνει με την Αυστρία, η οποία έστω και δύσκολα κατέβαλε την αντίσταση της Κύπρου με 1-0.
TA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
Μετά την Πορτογαλία, η Ουγγαρία δεν έκανε «ποδαρικό… με το δεξί» στον 6ο όμιλο, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη, 2-2, με την Ιρλανδία στο «Αβίβα Στάντιουμ» του Δουβλίνου.
Οι «Μαγυάροι» προηγήθηκαν με 2-0 στο πρώτο 15λεπτο, ωστόσο, στο ξεκίνημα του β’ μέρους ο Φέργκιουσον μείωσε και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σάλαϊ στο 52′.
Η Ιρλανδία πίεσε πολύ, η Ουγγαρία άντεξε μέχρι το 90’+2, όταν ο Ιντα διαμόρφωσε το τελικό σκορ κι «έσωσε την παρτίδα» για τους γηπεδούχους.
Tα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3
(30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)
Σλοβακία – Γερμανία 2-0 (42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)
Βόρεια Ιρλανδία 3
Σλοβακία 3
Γερμανία 0
Λουξεμβούργο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία – Σουηδία 2-2
(46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)
Ελβετία – Κόσοβο 4-0
(22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)
Ελβετία 3
Σλοβενία 1
Σουηδία 1
Κόσοβο 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1
(3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης, 63΄ Τζόλης – 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)
Δανία – Σκωτία 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)
Ελλάδα 3
Δανία 1
Σκωτία 1
Λευκορωσία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0
(45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)
Ουκρανία – Γαλλία 0-2
(10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)
Ισλανδία 3
Γαλλία 3
Ουκρανία 0
Αζερμπαϊτζάν 0
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία – Τουρκία 2-3
(63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ, 41΄,52΄ Ακτούρκογλου)
Βουλγαρία – Ισπανία 0-3
(5΄ Οϊαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγ.)
Ισπανία 3
Τουρκία 3
Βουλγαρία 0
Γεωργία 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία – Πορτογαλία 0-5
(10′,62′ Ζοάο Φέλιξ, 21′,46′ Ρονάλντο, 32′ Κανσέλο)
Ιρλανδία – Ουγγαρία 2-2
(49′ Φέργκιουσον, 90’+2 Ιντα – 2′ Βάργκα, 15′ Σάλαϊ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγώνα)
Πορτογαλία 3
Ουγγαρία 1
Ιρλανδία 1
Αρμενία 0
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία – Μάλτα 1-1
(90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)
Ολλανδία – Πολωνία 1-1
(28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)
Ρεπό: Φινλανδία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Φινλανδία 7
Ολλανδία 7 -3αγ.
Πολωνία 7 -3αγ.
Λιθουανία 3
Μάλτα 2 -5αγ.
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία – Κύπρος 1-0
(54′ πέν. Σάμπιτσερ)
Σαν Μαρίνο – Βοσνία 0-6
(21′ Ταχίροβιτς, 70′,72′ Τζέκο, 81′ Μπάζνταρ, 85′ Αλαϊμπέγκοβιτς, 90′ Μούγιακιτς)
Ρεπό: Ρουμανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Βοσνία 12
Αυστρία 9 -3αγ.
Ρουμανία 6
Κύπρος 3
Σαν Μαρίνο 0 -5αγ.
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία – Ισραήλ 0-4
(15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)
Ιταλία – Εσθονία 5-0
(58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)
Ρεπό: Νορβηγία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Νορβηγία 12
Ισραήλ 9
Ιταλία 6 -3αγ.
Εσθονία 3 -4αγ.
Μολδαβία 0
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν – Ουαλία 0-1
(24΄ Μουρ)
Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6
(29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)
Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ουαλία 10 -5αγ.
Βόρεια Μακεδονία 8
Βέλγιο 7 -3αγ.
Καζακστάν 3
Λιχτενστάιν 0
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία – Σερβία 0-1
(12΄ Βλάχοβιτς)
Αγγλία – Ανδόρα 2-0
(25′ αυτ. Γκαρσία, 67′ Ράις)
Ρεπό: Αλβανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Αγγλία 12
Σερβία 7 -3αγ.
Αλβανία 5
Λετονία 4
Ανδόρα 0 -5αγ.
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Νησιά Φαρόε – Κροατία 0-1
(31΄ Κράμαριτς)
Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-2
(3΄ Τσερβ, 90+6΄ Τσέρνι)
Ρεπό: Γιβραλτάρ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Τσεχία 12 -5αγ.
Κροατία 9 -3αγ.
Μαυροβούνιο 6
Νησιά Φαρόε 3
Γιβραλτάρ 0