Αρκετές εκπλήξεις περιλάμβαναν οι σημερινοί αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Στο Ρέικιαβικ η Ισλανδία κράτησε στο 2-2 τη Γαλλία, στερώντας της τη δυνατότητα να πανηγυρίσει από τώρα την πρόκριση.

Οι «τρικολόρ» δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, απλώς θα χρειαστεί να περιμένουν τους αγώνες του Νοεμβρίου, ενώ η Ισλανδία διατηρεί ελπίδες για τη δεύτερη θέση και τα play off την οποία θα διεκδικήσει από την Ουκρανία (δύσκολα 2-1 το Αζερμπαϊτζάν στο Βρότσλαβ).

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ

Στον 1ο όμιλο η Γερμανία πήρε τη νίκη που χρειαζόταν με 1-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά, παρά την ισοβαθμία με τη Σλοβακία (2-0 το Λουξεμβούργο).

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η μεγαλύτερη έκπληξη έγινε στον 2ο όμιλο όπου το Κόσοβο νίκησε 1-0 τη Σουηδία στο Γκέτεμποργκ και έχει πλέον σοβαρές ελπίδες τη δεύτερη θέση. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Ασλάνι στο 31΄ και το οποίο ήταν αρκετό για να «πετάξει» εκτός συνέχειας τη Σουηδία, που είχε μία από τις χειρότερες παρουσίες της σύγχρονης ιστορίας της σε προκριματική φάση (1 ισοπαλία-4 ήττες).

Το Βέλγιο κατάφερε να νικήσει 4-2 την Ουαλία με ανατροπή στο Κάρντιφ και είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση, ενώ τεράστια ευκαιρία έχασε η Βόρεια Μακεδονία στο 1-1 εντός έδρας με το Αζερμπαϊτζάν. Σε περίπτωση νίκης, θα ήταν «αγκαλιά» με τη δεύτερη θέση, θα είχε ελπίδες ακόμα και για την πρώτη. Τώρα η Ουαλία βρίσκεται σε απόσταση τριών βαθμών με ματς λιγότερο.

Τα αποτελέσματα των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 2-0

(18′ αυτ. Χροσόφσκι, 81′ Χουμ)

Γερμανία – Λουξεμβούργο 4-0

(12′ Ράουμ, 21′ πέν., 50′ Κίμιχ, 48′ Γκνάμπρι)

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 0-1

(31΄ Βολτεμάντε)

Σλοβακία – Λουξεμβούργο 2-0

(55΄ Όμπερτ, 72΄ Σραντζ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Κόσοβο – Σλοβενία 0-0

Σουηδία – Ελβετία 0-2

(65′ πεν. Τζάκα, 90’+4′ Μανζαμπί)

13 Οκτωβρίου 2025

Σλοβενία – Ελβετία 0-0

Σουηδία – Κόσοβο 0-1

(31΄ Ασλάνι)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία – Δανία 0-6

(14′ Φρόχολντ, 20′,45′ Χόιλουντ, 45’+6 Μπόργκου, 66′,79′ Ντρέιερ)

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

(64′ Κρίστι, 80′ Φέργκιουσον, 90’+3 Ντάικς – 62′ Τσιμίκας)

12 Οκτωβρίου 2025

Σκωτία – Λευκορωσία 2-1

(15΄ Άνταμς, 84΄ ΜακΤόμινεϊ – 90+6΄ Κούτσκο)

Δανία – Ελλάδα 3-1

(22′ Χόιλουντ, 40′ Άντερσεν, 41′ Ντάμσγκααρντ – 63′ Τζόλης)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία – Ουκρανία 3-5

(35′ Έλερτσον, 59′, 75′ Γκούντμουντσον – 14′, 45’+5′ Μαλινόφσκι, 45′ Χουτσούλιακ, 85′ Καλιούζνι, 89′ Οτσερέτσκο)

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 3-0

(45’+2′ Μπαπέ, 69′ Ραμπιο, 84′ Τοβέν)

13 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία – Γαλλία 2-2

(39΄ Πάλσον, 70΄ Χλίνσον – 63΄ Νκουκού, 68΄ Ματετά)

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 2-1

(30΄ Χουτσούλιακ, 64΄ Μαλινλόφσκι – 45+3΄αυτ. Μικολένκο)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Βουλγαρία – Τουρκία 1-6

(13΄ Κιρίλοφ – 11΄ Γκιουλέρ, 49΄αυτ. Ποπόφ, 52΄,56΄ Γιλντίζ, 65΄ Τσελίκ, 90+4΄ Καχβετσί)

Ισπανία – Γεωργία 2-0

(24΄ Πίνο, 65΄ Ογιαρθάμπαλ)

14 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία – Γεωργία 21:45

Ισπανία – Βουλγαρία 21:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Ουγγαρία – Αρμενία 2-0

(56′ Λούκατς, 90’+4 Γκρούμπερ)

Πορτογαλία – Ιρλανδία 1-0

(90+1΄ Ρούμπεν Νέβες)

14 Οκτωβρίου 2025

Ιρλανδία – Αρμενία 21:45

Πορτογαλία – Ουγγαρία 21:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία – Λιθουανία 2-1

(48′ Κάλμαρ, 55′ Μαρκίεφ – 25′ Σίρβις)

Μάλτα – Ολλανδία 0-4

(15’πέν, 48’πέν. Χάκπο, 57′ Ράιντερς, 90’+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου 2025

Ολλανδία – Φινλανδία 4-0

(8΄ Μάλεν, 17΄ Φαν Ντάι, 38΄πεν. Ντεπάι, 84΄ Χάκπο)

Λιθουανία – Πολωνία 0-2

(15′ Σιμάνσκι, 64′ Λεβαντόφσκι)

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0

(7′ Σμιντ, 8′,47′,83′,84′ Αρναούτοβιτς, 24′ Γκρέγκοριτς, 30′,42′ Πος, 45′ Λάιμερ, 76′ Βούρμπραντ)

Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2

(45’+1 Λαΐφης – 10′ Κάτιτς, 36′ αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου 2025

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 0-4

(9′ Λοΐζου, 59′ Ανδρέου, 67′ πέν. Κάστανος, 79′ Κακουλής)

Ρουμανία – Αυστρία 1-0

(90’+5 Γκίτα)

Ρεπό: Βοσνία

9ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Νορβηγία – Ισραήλ 5-0

(18′ αυτ. Καλαϊλί, 27′,63′,72′ Χάαλαντ, 28′ αυτ. Ναχμιάς)

Εσθονία – Ιταλία 1-3

(76΄ Σάπινεν – 4΄ Κεν, 38΄ Ρετέγκι, 74΄ Εσπόζιτο)

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου 2025

Εσθονία – Μολδαβία 19:00

Ιταλία – Ισραήλ 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

10 Οκτωβρίου 2025

Καζακστάν – Λιχτενστάιν 4-0

(26′,59′ Κενζέμπεκ, 28′ Ζαϊνούντινοφ, 81′ Κασίμ)

Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 0-0

Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 1-1

(74΄ Μπάρντι – 54΄ Καραμάν)

Ουαλία – Βέλγιο 2-4

(8΄ Ρόντον, 89΄ Μπρόουντχεντ – 18΄πεν.,76΄πεν. Ντε Μπρόινε,

24΄ Μενιέ, 90΄ Τροσάρ)

11ος ΟΜΙΛΟΣ

11 Οκτωβρίου 2025

Λετονία – Ανδόρα 2-2

(41′ Ζελένκοβς, 55′ πέν. Γκουτκόφσκις – 33′ Σαν Νίκολας, 78′ Ολιβέιρα)

Σερβία – Αλβανία 0-1

(45+1΄ Μανάι)

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου 2025

Ανδόρα – Σερβία 21:45

Λετονία – Αγγλία 21:45

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Τσεχία – Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0

(16′,55′ Σόρενσεν, 36΄,71′ Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου 2025

Νησιά Φαρόε – Τσεχία 2-1

(67΄ Σόρενσεν, 81΄ Άγκναρσον – 78΄ Κάραμπετς)

Κροατία – Γιβραλτάρ 3-0

(30′ Φρουτ, 78′ Σούσιτς, 90’+6 Έρλιτς)

Ρεπό: Μαυροβούνιο