Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας ανακοίνωσε (15/9) ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια του προκριματικού αγώνα Νορβηγίας-Ισραήλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θα διατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF) για να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τα «ανθρωπιστικά βάσανα» στη Λωρίδα της Γάζας.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Όσλο στις 11 Οκτωβρίου μπροστά σε ένα sold-out κοινό στο στάδιο Ullevaal, το οποίο έχει χωρητικότητα λίγο πάνω από 27.000 θεατές.

«Ο αγώνας λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από σοβαρά ανθρωπιστικά βάσανα και ούτε θέλουμε ούτε μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι σε αυτό», τόνισε η πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λίζα Κλάβενες, σε συνέντευξη Τύπου.

«Πιστεύουμε ότι είναι απολύτως δικαιολογημένο να δωρίσουμε τα έσοδα από τα εισιτήρια στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι παρέχουν συγκεκριμένη επείγουσα βοήθεια επί τόπου στη Γάζα», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η κα Κλάβενες κατήγγειλε επίσης «τις δυσανάλογες επιθέσεις που έχουν στοχεύσει τη Γάζα για πολύ καιρό».

«Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που βλέπουμε δωρητές πρόθυμους να κάνουν τόσο σημαντική συνεισφορά για να υποστηρίξουν τους συναδέλφους μας σε μια βάναυση και απελπιστική κατάσταση στη Γάζα, όπου χρειάζονται κάθε δυνατή υποστήριξη, τόσο οικονομική όσο και ηθική», δήλωσε η γενική γραμματέας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Νορβηγία, Λίντις Χιούρουμ.

Με πέντε νίκες σε πέντε αγώνες, η Νορβηγία προηγείται στον πρώτο όμιλο, μπροστά από την Ιταλία και το Ισραήλ.

Στον πρώτο αγώνα, που διεξήχθη σε ουδέτερο γήπεδο στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, στις 25 Μαρτίου, οι Νορβηγοί κέρδισαν με 4-2.