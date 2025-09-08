Η Ισπανία από το ξεκίνημα των προκριματικών φρόντισε να στείλει το μήνυμα προς τις υπόλοιπες ομάδες για το ποιος είναι το «αφεντικό» του 5ου ομίλου, «σκορπίζοντας» την Τουρκία εκτός έδρας με 6-0, η Γερμανία αντέδρασε μετά το «χαστούκι» της πρεμιέρας από την Σλοβακία (3-1 την Β. Ιρλανδία), ενώ οι Σλοβάκοι στην εκπνοή του αγώνα με το Λουξεμβούργο έκαναν το 2Χ2 στον 1ο όμιλο (1-0).

Το Βέλγιο διατήρησε το αήττητο με 3-1-0 στα πρώτα 4 ματς που έδωσε για τον 10ο όμιλο, διαλύοντας με 6-0 το Καζακστάν (από δύο γκολ οι Ντε Μπρόινε και Ντοκού), ενώ άνετη νίκη πέτυχε και η Πολωνία, επί της Φινλανδίας με 3-1, με την ομάδα του Ούρμπαν να «πιάνει» στην κορυφή του 7ου ομίλου την Ολλανδία, αλλά με ματς περισσότερο.

Η «ρόχα» ήταν «χάρμα ιδέσθαι» επί τουρκικού εδάφους, παρέδωσε μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου απέναντι στην ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα και με το… διαστημικό 6-0 υποχρέωσε τους Τούρκους σε μία από τις πιο βαριές ήττες στην Ιστορία τους.

Με δύο γκολ στα πρώτα 22 λεπτά κι άλλο ένα στο φινάλε του ημιχρόνου, το ντέρμπι… στα χαρτιά της Κόνια, μετατράπηκε από νωρίς σε «παράσταση για ένα ρόλο». Ο Μερίνο με χατ τρικ και ο Πέδρι με δύο γκολ ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του «πάρτι» που έστησαν οι πρωταθλητές Ευρώπης του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Tα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο-Σλοβακία 0-1

(90′ Ρίγκο)

Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1

(7′ Γκνάμπρι, 69′ Αμίρι, 72′ Βιρτς – 34′ Πράις)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο-Σουηδία 8/9

Ελβετία-Σλοβενία 8/9

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία-Σκωτία 8/9

Ελλάδα-Δανία 8/9

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία 9/9

Γαλλία-Ισλανδία 9/9

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Βουλγαρία 3-0

(30΄ Κβαρατσκέλια, 44΄ Γκαγκνίτζε, 66΄ Μικαουτάτζε)

Τουρκία-Ισπανία 0-6

(6′,62′ Πέδρι, 22′,45’+1, 57′ Μερίνο, 53′ Τόρες)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Ιρλανδία 9/9

Ουγγαρία-Πορτογαλία 9/9

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Ολλανδία 2-3

(36′ Γκινέιτις, 43′ Γκιρντβάινις – 11′,64′ Ντεπάι, 33′ Τίμπερ)

Πολωνία-Φινλανδία 3-1

(27′ Κας, 45’+2 Λεβαντόφσκι, 55′ Καμίνσκι – 88′ Κάλμαν)

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Αυστρία 9/9

Κύπρος-Ρουμανία 9/9

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισραήλ-Ιταλία 8/9

Νορβηγία-Μολδαβία 9/9

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Βόρεια Μακεδονία-Λιχτενστάιν 5-0

(15′ Ελμας, 52′ Μπάρντι, 56′ Τσουρλίνοφ, 83′ Καμίλι, 90′ Στανκόβσκι)

Βέλγιο-Καζακστάν 6-0

(42′,84′ Ντε Μπρόινε, 44′,60′ Ντοκού, 51′ Ράσκιν, 87′ Μενιέρ)

Ρεπό: Ουαλία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία-Λετονία 9/9

Σερβία-Αγγλία 9/9

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Νησιά Φαρόε 8/9

Κροατία-Μαυροβούνιο 8/9

Ρεπό: Τσεχία