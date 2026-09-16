Η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ έκλεισαν με ευκολία τα εισιτήριά τους για τον επόμενο γύρο του Carabao Cup, επικρατώντας με 3-1 και 4-2 των Τότεναμ και Ίπσουιτς αντίστοιχα, ενώ η Φούλαμ πέρασε από το Λονδίνο, σοκάροντας με 3-2 τη Γουέστ Χαμ. Στη διαδικασία των πέναλτι η Πίτερμπρο την Μπάρνσλεϊ.

Η Λίβερπουλ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στο «Anfield», επικρατώντας πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 3-1 της Τότεναμ. Η ομάδα του Ιραόλα έθεσε το ρυθμό της στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με τον Αλέξις ΜακΚάλιστερ, που εξαπέλυσε ένα άπιαστο σουτ από την γωνία της περιοχής, που κατέληξε στα δίχτυα του Ντουμπράβκα, διαμορφώνοντας το 1-0 του πρώτου μέρους.

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