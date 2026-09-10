Σε δύο παιχνίδια που εξελίχθηκαν σε πραγματικά θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, η Αυστραλία επέζησε από την ανατροπή 26 πόντων της Ιταλίας για να πάρει τη νίκη με 82-80, ενώ η Κίνα με αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο έκαμψε την αντίσταση του Πουέρτο Ρίκο με 75-72.

Η Αυστραλία πήρε μια δραματική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, επικρατώντας 82-80 της Ιταλίας, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ.

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