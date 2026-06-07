Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που ξεκινά στις 11 Ιουνίου, θα μετάσχουν ως ομοσπονδιακοί τεχνικοί τρεις προπονητές που έχουν δουλέψει σε ελληνικούς συλλόγους.

Ο ένας είναι ο Γιώργος Δώνης με τη Σαουδική Αραβία, ενώ οι άλλοι είναι ο Βέλγος Ούγκο Μπρόος με τη Νότια Αφρική ο οποίος θήτευσε στον Πανσερραϊκό από τον Δεκέμβριο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2009 και ο Αυστραλοκροάτης Τόνι Πόποβιτς με την Αυστραλία που δούλεψε στην Ξάνθη για 5 μήνες την αγωνιστική περίοδο 2020-’21.

Ας σημειωθεί και ο Χοσάμ Χασάν της Αιγύπτου που διετέλεσε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ τη σεζόν 1990-’91.

Το paixebala.gr κάνει αφιέρωμα στους προπονητές που δούλεψαν σε ελληνικούς συλλόγους και μετείχαν σε τελική φάση Μουντιάλ.

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