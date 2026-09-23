Ο Φεντερίκο Ιγκουαΐν (προπονητής της Β` ομάδας της Columbus Crew) απολύθηκε διότι έκανε σεξιστικά σχόλια και συμπεριφέρθηκε ακατάλληλα προς μια γυναίκα διαιτητή κατά την διάρκεια ενός αγώνα του MLS (πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ).

Συγκεκριμένα της είπε: «Μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι ανδρικό άθλημα» και αρνήθηκε να της σφίξει το χέρι μετά τον αγώνα, σύμφωνα με τον σύνδεσμο διαιτητών.

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