Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι ξεκινά την προπονητική του καριέρα. Ο Ουκρανός που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και τον Ιωνικό, αποσύρθηκε από τα γήπεδα το περασμένο καλοκαίρι, μετά από μια σπουδαία καριέρα, φθάνοντας να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα (2009-10).

Ο 39χρονος Ουκρανός συμφώνησε να αναλάβει την ΕΝΥ Κρασάβα, ενώ στις διαπραγματεύσεις καθοριστικό ρόλο είχε ο 42χρονος Ρώσος πρόεδρος της ομάδας και παλιός ποδοσφαιριστής, Γεβγένι Σαβίν.

Έτσι ο Τσιγκρίνσκι θα αναλάβει για πρώτη φορά στην καριέρα του χρέη πρώτου προπονητή. Η μοναδική εμπειρία που κουβαλά μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του πορείας ήταν την περσινή περίοδο όταν πέρασε από το προπονητικό επιτελείο του Άρη ως βοηθός του Μανόλο Χιμένεθ.

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