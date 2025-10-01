Την πεποίθησή του πως η ομάδα του θα πετύχει την πρώτη νίκη στη φετινή σεζόν, εξέφρασε ο Κλαούντιο Ζιραλδές, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Θέλτα με τον ΠΑΟΚ στο «Μπαλαϊδος» (Πέμπτη 2/10, 22:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Οι Γαλιθιάνοι δεν έχουν νίκη έπειτα από οκτώ επίσημα παιχνίδια σε Ισπανία και Ευρώπη (πέντε ισοπαλίες όλες με σκορ 1-1 και τρεις ήττες) και, σε περίπτωση που δεν κερδίσουν ούτε τον ΠΑΟΚ, θα καταγράψουν ιστορικό αρνητικό ρεκόρ. Κάτι που φάνηκε να αγχώνει αρκετά τον 37χρονο τεχνικό.

«Ναι, σίγουρα είναι θετικό να έρχεται γρήγορα ένα ακόμη παιχνίδι, ειδικά μετά από μία ήττα όπως αυτή από την Έλτσε (σ.σ. 2-1 εκτός έδρας), ανεξάρτητα από τη διοργάνωση. Θέλουμε να ανακτήσουμε τον καλό εαυτό μας και το ποδόσφαιρο που θα μας φέρει αποτελέσματα.

Όταν είμαστε ο εαυτός μας, είμαστε πιο κοντά στη νίκη. Ακόμη κι όταν δεν είμαστε σε καλή κατάσταση, πρέπει να μένουμε ενωμένοι και να παλεύουμε όλοι μαζί. Το Europa League είναι μια διοργάνωση που μας δίνει χαρά, αλλά η χαρά έρχεται μέσα από τις νίκες. Έχουμε πολύ ανταγωνιστική ομάδα και ελπίζω αύριο να έρθει η πρώτη νίκη που θα μας ελαφρύνει ψυχολογικά και θα μας επιτρέψει να παίξουμε πιο απελευθερωμένα από ό,τι στα δύο τελευταία παιχνίδια», ανέφερε σχετικά ο Ζιραλδές.

Για να προσθέσει αναφορικά με το κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια: «Είμαστε ήρεμοι, αλλά και ενοχλημένοι, γιατί θέλουμε πολύ να κερδίσουμε. Ξέρουμε ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν σταθήκαμε στο επίπεδό μας, αλλά έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα αλλάξουμε αυτή τη δυναμική.

Χρειαζόμαστε μια νίκη για να ξαναβρούμε το παιχνίδι μας. Με τη Στουτγκάρδη (σ.σ. εκτός έδρας ήττα με 2-1) πιθανότατα υπήρξε υπερβολική πίεση και αυτό μας βγήκε σε λάθη. Όμως η ομάδα έχει τις δυνατότητες για να επιβληθεί και πρέπει να μάθουμε ότι πολλές φορές και ο αντίπαλος παίζει καλά. Ο στόχος μας είναι να κυριαρχούμε, αλλά κι όταν δεν γίνεται αυτό, έχουμε τις δυνατότητες να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί».

Κι αφού ο Ζιραλδές ξεκαθάρισε πως ο κεντρικός αμυντικός Καρλ Στάρφελτ προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στη διάθεσή του, ολοκλήρωσε τονίζοντας: «Έχουμε ποδοσφαιριστές που μπορούν να ανταποκριθούν σε όλα σχεδόν τα στυλ παιχνιδιού, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε στη φόρμα που θα θέλαμε. Δεν καταφέρνουμε να ξεπεράσουμε παίκτες, ούτε να παίξουμε με την ίδια ευχέρεια ή συνδυαστικό ποδόσφαιρο.

Μας λείπουν και τα κλεψίματα στο μισό γήπεδο του αντιπάλου. Παρ’ όλ’ αυτά, μέσα από τακτικές λύσεις μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις μονομαχίες. Στο παιχνίδι με την Έλτσε επιχειρήσαμε να τους βγάλουμε από τη ζώνη άνεσής τους και σε αρκετές στιγμές το καταφέραμε. Θέλουμε να έχουμε κατοχή, έλεγχο και να βρισκόμαστε στο γήπεδο του αντιπάλου για μεγαλύτερα διαστήματα».

Τους ποδοσφαιριστές της Θέλτα εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος μίλησε τόσο για τις προσωπικές του επιδόσεις (πέντε γκολ σε οκτώ ματς μέχρι στιγμής) αλλά και για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αναλυτικά όσα ανέφερε ο 32χρονος επιθετικός:

-Για το κατά πόσο η Θέλτα εξαρτάται από τα γκολ του:

«Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει εξάρτηση. Όταν κάποιος πετυχαίνει γκολ, έχουν προηγηθεί πολλές ενέργειες από συμπαίκτες. Όταν σκοράρω, το θεωρώ γκολ της ομάδας, όχι δικό μου. Η δουλειά είναι συλλογική.

Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να βρουν δίχτυα. Φέτος τυχαίνει να σκοράρω εγώ ως τώρα, αλλά σε άλλες στιγμές θα είναι διαφορετικά. Το σημαντικό είναι να δίνουμε σημασία όχι μόνο στο γκολ, αλλά στη δουλειά που γίνεται για να δημιουργηθεί. Στα τελευταία παιχνίδια δυσκολευτήκαμε, αλλά πριν από αυτά φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες. Αυτός είναι ο δρόμος, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σωστά και είμαι σίγουρος πως σύντομα θα έρθουν περισσότερα γκολ».

-Για την επιστροφή της Θέλτα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και το ματς στο Βίγκο:

«Είναι συναρπαστικό και ξεχωριστό. Το τεχνικό τιμ, ο προπονητής, ο σύλλογος και φυσικά η ομάδα έχουν έντονο γαλιθιάνικο χαρακτήρα, κάτι που ταυτίζει την κερκίδα και την ίδια τη Γαλικία. Δεν είναι εύκολο να το πετύχεις αυτό. Αύριο έχουμε μπροστά μας μια πολύ όμορφη στιγμή για να χαρούμε, να ανταγωνιστούμε και να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι, γιατί δουλεύουμε καθημερινά για να είμαστε έτοιμοι».

-Για το ότι μετά από χρόνια η Θέλτα παίζει ανά 3-4 ημέρες:

«Δεν είναι θέμα συνήθειας, αλλά διάθεσης. Όλη η ομάδα δουλεύει καθημερινά με τεράστια όρεξη. Η αλήθεια είναι πως σε κάθε παιχνίδι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά και οι εβδομαδιαίες προπονήσεις είναι απαιτητικές. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα προπονείται καλά, με διάθεση και ενθουσιασμό. Πιστεύω πως είμαστε απόλυτα ικανοί να ανταπεξέλθουμε σε παιχνίδια κάθε τρεις μέρες.

Είναι νέα εμπειρία και για εμάς, αλλά μελετάμε εντατικά τους αντιπάλους μας. Ξοδεύουμε περισσότερες ώρες σε ανάλυση, σε βίντεο και σε συζητήσεις με το τεχνικό επιτελείο, ώστε να γνωρίζουμε καλά πώς θα τους αντιμετωπίσουμε».