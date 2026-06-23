Λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από την Ιταλία, ο Τζενάρο Γκατούζο επιστρέφει στους πάγκους.

Η Λάτσιο ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη τη συμφωνία με τον παλαίμαχο διεθνή μέσο, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Μαουρίτσιο Σάρι.

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα της πρωτεύουσας χαιρέτισε την άφιξη του 48χρονου προπονητή. «Ο σύλλογος είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον νέο προπονητή, βέβαιος ότι η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η αποφασιστικότητά του θα συμβάλουν στην επίτευξη των αθλητικών στόχων της ομάδας», αναφέρει.