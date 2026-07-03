Ο Άγγελος Ποστέκογλου αποφάσισε να αφήσει την ευρωπαϊκή αγορά και μετά το πέρασμά του απ’ την Premier League με τις Τότεναμ και Νότιγχαμ Φόρεστ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και δη την Αλ Νασρ.

Η ομάδα στην οποία αγωνίζεται τα τελευταία 3,5 χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με το σαουδαραβικό κλαμπ.

«Είναι πλέον επίσημο. Ο κ. Άγγελος Ποστέκογλου αναλαμβάνει προπονητής της πρώτης ομάδας ποδοσφαίρου της Αλ Νασρ. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία, καθώς και στο επιτελείο του, στο ταξίδι τους με τον Παγκόσμιο Σύλλογο, Θεού θέλοντος», αναφέρει η ανακοίνωση.