Η UEFA αποφάσισε να αποσύρει το μποϊκοτάζ στις διοργανώσεις της FIFA, μετά τις δεσμευτικές εγγυήσεις που έλαβε από την παγκόσμια ομοσπονδία, βάζοντας προσωρινά τέλος στην ένταση των τελευταίων ημερών.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία είχε προχωρήσει σε σκληρή στάση, αντιδρώντας στο σχέδιο του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για εμπλοκή ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα του Μουντιάλ. Παρότι η FIFA απέσυρε το πλάνο μετά τις αντιδράσεις, η UEFA και οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της, μεταξύ των οποίων και η ΕΠΟ, είχαν ψηφίσει υπέρ της αποχής από τις διοργανώσεις της.

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