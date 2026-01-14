Η Παρί Σεν Ζερμέν προσέχει για να… έχει, κι έτσι κινείται ήδη για να «δέσει» τον Φαμπιάν Ρουίθ στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Parisien» ο μάνατζερ του Ισπανού διεθνούς μέσου έχει προτάσεις από την Αγγλία.

Έτσι, οι διοικούντες τους πρωταθλητές Ευρώπης κάνουν προσπάθεια να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με τον παίκτη για δύο ακόμη χρόνια, για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Το τρέχον συμβόλαιο του 29χρονου άσου έχει διάρκεια μέχρι το 2027, με τους Παριζιάνους να επιθυμούν την επέκτασή του μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Φαμπιάν Ρουίθ μετακόμισε στην «Πόλη του Φωτός» το 2022, όταν και αποκτήθηκε από τη Νάπολι, και έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος των πρωταθλητών Γαλλίας.