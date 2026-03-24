Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης δεν πρόκειται να αφήσει το Κύπελλο του Κόπα Άφρικα να φύγει τόσο εύκολα και να καταλήξει στο Μαρόκο. Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Le Parisien, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας κατέθεσε έφεση στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Λωζάνης στην προσπάθειά της να ανατρέψει την απόφαση της CAF.

Υπενθυμίζεται ότι η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου προκάλεσε προβλήματα μεταξύ των «Λιονταριών της Τεράνγκα» και των «Λεόντων του Άτλαντα» την περασμένη Τρίτη, απονέμοντας το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στα χαρτιά στη διοργανώτρια ομάδα του Μαρόκου, δύο μήνες μετά τον τελικό που είχε κερδίσει η Σενεγάλη με 1-0.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Μούσα Μπαγέ, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, ξεκαθάρισε τη θέση του μιλώντας σε εθνικό τηλεοπτικό κανάλι.

«Είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσουμε. Ο κόσμος θα ακούσει πολλά ψεύτικα νέα, αλλά θα πρέπει να είναι υπομονετικός και να περιμένει επίσημες ανακοινώσεις από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης. Δεν θα ενεργήσουμε συναισθηματικά, αλλά μάλλον ήρεμα και λογικά για να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της Σενεγάλης», είπε.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπόθεση είναι ειδικός σε αθλητικές διαφορές με επιτυχίες στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS). Φέρεται να είναι ο ίδιος άνθρωπος που επέτρεψε στο Μαρόκο να συμμετάσχει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON), αφού η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) αποφάσισε να αποκλείσει την ομάδα μετά την άρνηση του Μαρόκου να φιλοξενήσει το ηπειρωτικό τουρνουά το 2015.