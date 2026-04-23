Σε αναζήτηση ψυχολόγου για να σώσουν την κατηγορία βρίσκονται στην Τότεναμ. Σύμφωνα με τους «Times» μετά από υπόδειξη του νέου προπονητή, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, οι «σπερς» αναζητούν ειδικό για να βοηθήσει στην ψυχολογική προετοιμασία των παικτών.

Ο στόχος είναι να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του να ανεβάσουν τα επίπεδα αυτοπεποίθησης, κομμάτι που έχει πληγεί σοβαρά, καθώς ο σύλλογος του Λονδίνου δεν έχει ακόμα σημειώσει νίκη στο πρωτάθλημα της Premier League, εντός του 2026.

Η Τότεναμ, που αυτή τη στιγμή είναι στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα, βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω από τη Γουέστ Χαμ, την πρώτη ομάδα εκτός ζώνης υποβιβασμού, με πέντε αγώνες να απομένουν για τη λήξη του πρωταθλήματος.

Για τους ενδιαφερόμενους η αγγελία εργασίας βρίσκεται στο LinkedIn.