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Η Τενερίφη κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου Χεσούς ντε Μιγκέλ ο οποίος έχασε τη ζωή του λόγω της σφοδρής σύγκρουσής του με τον Χεσούς Οβόνο, στο παιχνίδι της Τενερίφης με την Ανδόρρα.

Ο ισπανικός σύλλογος τοποθέτησε την προσωπογραφία του αείμνηστου ποδοσφαιριστή στη Θύρα 9 του σταδίου Heliodoro Rodriguez και μάλιστα στο σημείο όπου οι φίλαθλοι της ομάδας έστησαν αυτοσχέδιο βωμό προς τιμήν του, αμέσως μετά τον θάνατό του.

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