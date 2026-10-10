Το πολύκροτο σίριαλ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας… συνεχίζεται!

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας αποφάσισε να τιμωρήσει τον 41χρoνο άσο της Αλ Νασρ με προσωρινό αποκλεισμό από την Εθνική ομάδα. Ο λόγος, η αδικαιολόγητη αποχώρησή του από την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της ιβηρικής χώρας, λίγο πριν την αναμέτρηση με τη Δανία για την 3η αγωνιστική του Nations League.

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