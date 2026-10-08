Ο Γκρανίτ Τσάκα έκανε γνωστή την ποινή που του επιβλήθηκε για την υπόθεση του πλαστού πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά του Covid-19, λίγες ημέρες μετά την παρουσία του ενώπιον της εισαγγελίας.

Ο 34χρονος μέσος και αρχηγός της Σάντερλαντ ενημέρωσε μέσω των social media ότι το δικαστήριο του επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 160.794 ευρώ για την πλαστογράφηση του εγγράφου.

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